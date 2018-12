Condividi | Red 13:14 Si terrà domani mattina, negli uffici comunali di Piazza Porta Terra, la presentazione alla stampa del progetto “MediterranEu-Giovani che cambiano l´Europa”. Il progetto si rivolge a trenta giovani residenti in Sardegna MediterranEu, conferenza stampa ad Alghero



ALGHERO - Si terrà domani, martedì 11 dicembre, alle 11, negli uffici comunali di Piazza Porta Terra, ad Alghero, la presentazione alla stampa del progetto “MediterranEu-Giovani che cambiano l'Europa”. Il progetto si rivolge a trenta giovani residenti in Sardegna.



L'obiettivo è quello di stimolare i partecipanti alla creazione di idee che possano favorire la nascita di progetti utili per il territorio. I migliori progetti parteciperanno a un percorso di incubazione all'interno della Rumundu academy, con docenti e consulenti che aiuteranno i giovani alla predisposizione dei progetti da presentare all’Amministrazione comunale. Chi supererà questa fase potrà fare un'esperienza all'estero per aggiungere ulteriori stimoli al lavoro fatto fino a quel momento.



Parallelamente a questo percorso, verranno selezionati dodici ragazzi provenienti da zone di conflitto per costruire dei progetti da realizzare nei loro Paesi di provenienza.Tutti i dettagli del progetto, che vede la collaborazione della Fondazione internazionale Terzo pilastro e Rondine, Cittadella della pace, saranno resi noti nel corso dell'incontro con i giornalisti, al quale parteciperà il sindaco di Alghero, Mario Bruno, Stefano Cucca di Rumundu, i direttori di Parco di Porto Conte e della Fondazione Alghero ed i referenti del progetto.



