Stabilizzazioni, Sanna plaude l'Aou



SASSARI - «Accolgo con favore la notizia delle stabilizzazioni del personale precario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Mi sono impegnato in prima persona a sensibilizzare le strutture politiche e dirigenziali alla risoluzione di una vertenza che poteva impedire la piena funzionalità ed efficienza degli ospedali sassaresi e bloccare l'intero sistema sanitario».



Così, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha commentato l'esito dell'incontro che si è tenuto venerdì, a Cagliari, tra i direttori generali dell'Assessorato regionale alla Sanità e dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari



«Voglio ringraziare l'assessore Arru e il direttore generale dell'Aou Antonio D'Urso per l'impegno profuso. Resta ancora aperta la vertenza sugli arretrati e sulle progressioni professionali previste dai contratti integrativi», chiosa il primo cittadino.



