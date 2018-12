Condividi | M.P. 15:44 Si piazza al secondo posto nella classe N2000 il pilota turritano Maurizio Mocci del Turris Competition Team di Porto Torres. Un ottimo risultato ottenuto al 1° Challenge svoltosi ad Alghero il 9 dicembre Il pilota turritano Mocci sul podio di Challenge



PORTO TORRES - Si piazza al secondo posto nella classe N2000 il pilota turritano Maurizio Mocci del Turris Competition Team di Porto Torres. Un ottimo risultato ottenuto al 1° Challenge svoltosi ad Alghero il 9 dicembre in una location splendida e con una affluenza di pubblico degna di nota.



La competizione inizia con dei giri di ricognizione che servono al pilota turritano per mettere appunto l’auto e trovare il giusto setup. Dopo qualche modifica sulle pressioni gomma il driver Mocci ben figura in una classe numerosa che annovera parecchi piloti di spicco dell’automobilismo Isolano.



