A Stintino giornata di educazione ambientale

STINTINO - Si parte con i ragazzi delle scuole elementari e medie per parlare di rispetto della natura e dire no alla plastica e all'inquinamento dei mari. Una giornata dedicata all'ambiente, per sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto della natura e al grave problema della plastica abbandonata nei mari. Un problema, quest'ultimo, che mette a rischio la sopravvivenza degli abitanti del mare ma che ha ripercussioni negative anche sulla salute dell'uomo.



Prevenzione e sensibilizzazione sono quindi le parole d'ordine di “Say no to plastic pollution”, la giornata di educazione ambientale che il Comune di Stintino, in collaborazione con il Parco nazionale dell'Asinara e l'Area marina protetta dell'isola parco, organizza per mercoledì 12 dicembre. A ospitare l'incontro sarà, a partire dalle 11, il museo della Tonnara di via Lepanto, un luogo ideale dove la cultura del mare si intreccia con la vita, le tradizioni e l'identità del paese che si affaccia sul golfo dell'Asinara.



