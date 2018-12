Condividi | Red 23:22 Domani pomeriggio, appuntamento nella Sala Search. Con il direttore della Fondazione Zancan Tiziano Vecchiato ed il presidente di Sardegna solidale Giampiero Farru, interverranno, tra gli altri, l’assessore regionale all’Assistenza sociale Luigi Arru, i segretari regionali dei sindacati confederali ed i rappresentanti della Camera di commercio, di Confindustria, di Federmanager e della Caritas Povertà e ricchezza in Sardegna: ricerca a Cagliari



CAGLIARI - Da dove viene dunque la ricchezza che esiste in Sardegna? Chi la produce, come viene distribuita, chi la detiene? E quanto vivere in ricchezza o in povertà incide sulla capacità di pensare e progettare il proprio futuro dei giovani che si affacciano al mondo adulto? Da queste domande si è sviluppata la ricerca “Povertà e ricchezza in Sardegna, insieme per nuovi modi di essere società”, condotta dalla Fondazione Zancan per Sardegna solidale, che verrà presentata a Cagliari, domani, martedì 11 dicembre, alle 16, nella Sala Search, in Largo Carlo Felice. La presentazione rientra nell’ambito del cartellone di LiberaIdee, una settimana di incontri, dibattiti ed approfondimenti organizzati da Libera Sardegna, in collaborazione con Sardegna solidale, con l’obiettivo di rinnovare l’impegno civile contro le mafie e la corruzione.



Dopo aver studiato per diversi anni ed aver approfondito caratteristiche, volti e storie di povertà in Sardegna, Sardegna solidale ha scelto un approccio diverso al tema delle diseguaglianze: mettere al centro dell’attenzione la ricchezza, la sua composizione, la sua distribuzione in Sardegna; parlarne ed approfondirne aspetti generali e specifici con chi ne ha più conoscenza ed esperienza, per posizione sociale, economica ed istituzionale. La ricerca propone dunque una riflessione articolata che, a partire dai dati ufficiali, ha coinvolto Istituzioni, scuole, enti e persone, ed indica alcune soluzioni che vengono dal mondo produttivo “sano”, per riattivare risorse e processi di aiuto in una dimensione generativa di dignità umana e di promozione sociale.



Nutritissima e qualificata la platea dei relatori: con il presidente di Sardegna solidale Giampiero Farru ed il direttore della Fondazione Zancan Tiziano Vecchiato, ci saranno anche don Angelo Pittau (presidente del Comitato promotore di Sardegna solidale), Bruno Loviselli (presidente del CoGe. Sardegna), l’assessore regionale alla Sanità ed all’Assistenza sociale Luigi Arru, Emanuele Garzia (vicepresidente della Camera di commercio di Cagliari), Giuseppe Matolo (presidente Federmanager Sardegna), Giansimone Masia (direttore generale di Confindustria centro-nord Sardegna), don Marco Lai (direttore della Caritas diocesana Cagliari),Giancarlo Della Corte (dirigente scolastico dell’Istituto Buccari-Marconi di Cagliari) e Laura Caddeo (dirigente scolastico dell’Istituto Pertini di Cagliari). All’incontro, che sarà coordinato dal giornalista Vito Biolchini, parteciperanno anche i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Michele Carrus, Gavino Carta e Maria Francesca Ticca.



Mercoledì 12, invece, la carovana di Liberaidee proporrà tre appuntamenti, nel segno dello sport, del cinema e dell’impegno. Si partirà alle 9, nella palestra del Convitto nazionale, in Via Vesalio, a Cagliari, con “Liberaidee: un nuovo sport”, un torneo che vedrà protagoniste selezioni del Convitto nazionale-Liceo Sportivo, del Buccari-Marconi e del Martini. Alle 10, a Gergei, nel bene confiscato di Su Piroi, studenti e docenti delle scuole superiori della Sardegna si ritroveranno per raccogliere insieme le bacche del mirto, destinato poi a diventare liquore, “Il mirto della legalità”. Dalle 19, nelle sedi di Libera di Alghero, Mogoro, Guspini, Senorbì e Tempio Pausania, appuntamento con “Libero cinema”, la proiezione di docufilm dedicati alla lotta alla mafia.



