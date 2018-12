Condividi | Mariangela Pala 18:26 Addobbi natalizi pericolosi dal giorno dell’8 dicembre fanno mostra di sé nelle palme posizionate nelle due aiuole di piazza Umberto I davanti al palazzo comunale. Alimentati da un impianto elettrico non protetto Porto Torres, addobbi natalizi: impianto elettrico a rischio



PORTO TORRES - Addobbi natalizi pericolosi dal giorno dell’8 dicembre fanno mostra di sé nelle palme posizionate nelle due aiuole di piazza Umberto I davanti al palazzo comunale. Alimentati da un impianto elettrico non protetto con un groviglio di cavi che si trovano in bella vista sugli alberi dove potrebbero rappresentare un rischio per le persone e per gli animali.



E’ stato il consigliere comunale Davide Tellini a presentare un’ interrogazione urgente rivolta agli assessori competenti alle Manutenzioni e al Turismo, Alessandro Derudas e Mara Rassu sulle decorazioni natalizie affidate alla società Event Sardinia e costate all’amministrazione 3mila e 800 euro. Un intervento nero su bianco «visto il lavoro eseguito - spiega il consigliere - che palesemente evidenzia enormi criticità sul profilo della sicurezza dei cittadini che frequentano la piazza e i luoghi pubblici adiacenti, nel caso in cui tale impianto di illuminazione, così come appare venisse messo in esercizio».



Il consigliere Tellini chiede «se l’azienda è in possesso della regolare autorizzazione alla installazione all'impianto, e qual’è il tipo di provvedimento e l'ufficio che ne ha preposto il rilascio, se è stata presentata la prevista dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato e abilitato all’installazione d’impianti elettrici, nella quale si attesta il corretto montaggio e la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza Cei, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta delle funi e dei supporti, anche preesistenti, sottoposti a peso aggiuntivo». Nel quesito anche le informazioni sugli atti della Giunta con l'eventuale certificazione di collaudo della struttura corredato di relazione tecnica impianto schema impianto elettrico schema soggetto (luminaria) e copia della polizza assicurativa.



«Chiedo inoltre agli assessori competenti di riferire se gli uffici tecnici hanno dato il loro nulla osta all'esercizio degli impianti in questione e - aggiunge Tellini - se vi siano rapporti di servizio scritti e protocollati, antecedenti alla data del giorno 9 dicembre con cui si evidenziano le palesi difformità dell'impianto». Non ultima in ordine di importanza la richiesta all'amministrazione «visto il lavoro sin qui svolto, se non ritiene , in forma di autotutela di valutare la possibilità di sospendere la determina di affidamento alle attività».