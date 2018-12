Condividi | Red 9:36 Vittoria sofferta per la compagine algherese contro il Cmb Porto Torres. Due punti importanti per l’accesso alla fase regionale play-off Under15 maschile Pallacanestro Alghero più vicina alla fase regionale



ALGHERO - Per nulla facile il match disputato domenica al PalaManchia di Alghero tra Pallacanestro Alghero e Cmb Porto Torres. I ragazzi di coach Sotgiu hanno dato non poco filo da torcere agli algheresi, che alla fine l'hanno spuntata chiudendo la partita con il risultato di 66-57.



I turritani partono indiavolati, chiudendo la prima frazione di gioco in vantaggio di 2punti. I ragazzi di coach Mulas cercano di contenere, ma l’ottima prova di Bertolini, 32 punti per lui e ben 4 triple a canestro, mette in seria difficoltà la difesa algherese. Alla pausa lunga i padroni di casa sono a sole 2lunghezze di vantaggio. Al rientro dagli spogliatoi. la musica cambia. La palla passa tra le mani di Piras, con un’ottima visione ed intelligenza riesce a creare gioco e mettere ordine tra le fila dei rossi, che iniziano a segnare creandosi un vantaggio in doppia cifra. Nell’ultima frazione di gioco, invece, la luce dei padroni di casa si spegne di nuovo ed il parziale è ancora dei turritani. che cercano di rosicchiare, ma il tempo è scaduto ed i due punti rimangono ad Alghero. Punti importanti che consentono alla compagine algherese un altro passo verso la fase regionale play-off.



«Una partita avvincente ma pericolosa - aggiunge Giancarlo Salteri, dirigente responsabile della squadra Under 15 algherese - Dobbiamo prendere coscienza che non ci sono partite facili e c’è ancora molto da lavorare. La fase play-off sarà intensa e incontreremo sicuramente insidie ben più difficili». Il prossimo impegno per la Pallacanestro Alghero è in programma domenica 16 dicembre, a Sassari, contro la Dinamo 2000, nel match valida per la terza giornata di ritorno del girone A, ultima prima della pausa festiva.



PALLACANESTRO ALGHERO–CMB PORTO TORRES 66-57:

PALLACANESTRO ALGHERO: Piras 11, Nulvesu 16, Leone 4, Manca, Di Mauro 28, Emonti 3, Soggiu 4, Calcara, Zanda ne, Lai ne, Carta ne. Coach Mulas.

CMB PORTO TORRES: Barbino, Pazzola 2, Esposito 11, Tatti, Bertolini 32, Dore, Calleri 4, Cabras, Budroni 8, Zaro. Coach Sotgiu.

ARBITRI: Benedetta Daga di Olmedo e Alessandro Spissu di Alghero.

