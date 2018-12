Condividi | Red 9:03 Una serata speciale nel cuore del centro storico di Alghero. L’evento dell’Associazione culturale Cabirol ha raccolto nella Piazza del Molo una gran folla di appassionati, che non hanno voluto mancare all’appuntamento di festa per Pietro Ledda. Grande festa con Claudia Crabuzza Barabba sconfigge anche il maestrale



ALGHERO - Una serata speciale nel cuore del centro storico di Alghero. L’evento dell’Associazione culturale Cabirol ha raccolto nella Piazza del Molo una gran folla di appassionati, che non hanno voluto mancare all’appuntamento di festa per Pietro Ledda nonostante il maestrale. “Viva Barabba!”, e così è stato. L’incontro con Claudia Crabuzza è stato coinvolgente.



Era da tempo che non si vedeva un entusiasmo così trasversale che ha unito giovani e meno giovani a cantare insieme, uniti dal repertorio di Pino Piras, che ha trascinato la piazza. E poi una sfilata di cantanti algheresi, che ha tenuto una piazza festante per due ore di spettacolo autentico. L’evento è stato occasione per condividere il riconoscimento ottenuto con la partecipazione al bando del Nuovo Imaie, il nuovo Istituto mutualistico per artisti interpreti o esecutori, riservato agli over 65 che abbiano lavorato alla composizione ed esecuzione di brani musicali incisi e pubblicati.



Tanta musica, nella serata organizzata dalla Cabirol e dalla cantante Crabuzza, protagonista di un incontro-scambio generazionale con Ledda molto apprezzato. E poi gli amici che si sono esibiti: Angelo Maresca, Giancarlo Sanna, Antonello Colledanchise, Berto Calaresu, Piero Sotgiu, Franco Mulas ed Anna Maria Multineddu, con la partecipazione a sorpresa di Pino Ferraris. Una serata di musica vera, non “di plastica”, come dice Barabba, in un contesto di autentico senso di appartenenza ad un’identità forte che attraverso la musica si ritrova sempre.



