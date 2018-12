Condividi | Red 12:11 Eventi, mostre e concerti per l’80esimo anniversario della fondazione della città, che si festeggerà martedì 18 dicembre. Il programma degli eventi proseguirà fino a domenica 23 Carbonia festeggia 80 anni



CARBONIA - Un festeggiamento d’eccezione per il Comune di Carbonia, con numerose manifestazioni previste nell’ambito della festività religiosa del Natale. Eventi, mostre e concerti per l’80esimo compleanno della città sarda, fondata nel 1938. Il countdown è cominciato: martedì 18 dicembre, la città di Carbonia compirà ottant'anni. Un traguardo importante, preceduto da una lunga vigilia che prevede feste tutti i giorni. Il programma dell’80esimo compleanno è ampio ed articolato e si coniuga con le numerose manifestazioni previste nell’ambito della festività religiosa del Natale. Fino a domenica 23, si succederà un ricco cartellone di eventi, mostre e concerti presentati dal Comune di Carbonia, dal Centro Servizi culturali Carbonia Iglesias, dal Sistema Museo, dalla Pro Loco e da tutti gli organizzatori ed i partecipanti a vario titolo coinvolti nelle iniziative.



Tra gli eventi inseriti nel cartellone, spicca il ritorno in città, dopo diciotto anni di assenza, della rassegna di cinema e fumetti “Nuvole parlanti”, la famosa rassegna che ha contribuito a far conoscere la città oltre i confini regionali e nazionali ed è stato un punto di riferimento di numerosi artisti e vignettisti di fama nazionale. L’evento si svolgerà fino a domenica 16 ed è organizzato dal Centro Servizi culturali Carbonia della Società Umanitaria, in particolar modo dagli artefici Ruggero Soru, Ivo Palazzari e Paolo Serra, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Carbonia. Nuvole parlanti rappresenta una fucina di idee, talenti, arte e creatività.



Il ricco calendario di eventi prevede l'inaugurazione del Master universitario di Alta formazione in Architettura del Paesaggio; l'inaugurazione di un nuovo tratto del Cammino Minerario di Santa Barbara; la premiazione degli sportivi e degli studenti più meritevoli; la conferenza della Rotta culturale Atrium (Architecture of totalitarian regimes of the XX Century in Europe's urban memory); il concerto musicale della banda cittadina "Vincenzo Bellini"; i gemellaggi con le città minerarie di Oberhausen e Behren Lès Forbach; gli eventi dedicati allo show cooking in Piazza Roma, con la degustazione dei piatti tipici delle zone di provenienza dei primi minatori giunti in città. Numerose anche le mostre: da quelle sull'architettura della città a quella fotografica di "Campagna amica", con racconti sulla "Carbonia agricola"; da quelle ad ingresso gratuito al Museo del Carbonea e "Nuvole robotiche", nella Fabbrica del Cinema (una collezione di una 60ina di modelli, che racconta la storia e l'evoluzione dei robot di diversi periodi). Altro importante evento celebrativo è la mostra fotografica "Museo 30", che verrà inaugurata mercoledì 19 dicembre. Il Museo Archeologico Villa Sulcis è il cuore del Sistema Museale della città, fulcro di un'intera filiera dei Beni culturali, dallo scavo all'esposizione, ed il centro di attività didattiche e di divulgazione nel territorio. La mostra intende celebrare la sua evoluzione dall'apertura nel 1988 ad oggi. Resterà visitabile fino al 20 gennaio 2019, con ingresso gratuito.