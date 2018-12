Condividi | M.P. 10:16 Sarà la regina italiana del rock: Gianna Nannini a salire sul palco la sera del 31 dicembre in un evento attesissimo che catalizzerà l´attenzione dei tanti fan della cantautrice e dei media nazionali Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini



CASTELSARDO - Anche quest'anno Castelsardo in occasione del tradizionale evento del Capodanno in piazza giunto alla 18esima edizione si aggiudica uno dei nomi al momento più contesi in ambito nazionale. Sarà la regina italiana del rock: Gianna Nannini a salire sul palco la sera del 31 dicembre in un evento attesissimo che catalizzerà l'attenzione dei tanti fan della cantautrice e dei media nazionali. La rocker toscana arriverà probabilmente nell'antico borgo dei Doria qualche giorno prima del concerto per mettere a punto il suo live "Fenomenale" che dopo aver fatto tappa all'estero e nelle principali piazze italiane arriva in Sardegna con alcune sorprese pensate appositamente per questa occasione speciale.



Per riuscire ad ospitare l'ambito concerto Castelsardo ha dovuto superare nei giorni scorsi la concorrenza di altre piazze importanti. A concretizzare l'evento è stato anche il desiderio di cantare in Sardegna della Nannini ed il prestigio che il Capodanno in piazza a Castelsardo, ha acquisito negli anni diventando uno degli eventi nazionali di richiamo per i festeggiamenti della notte di San Silvestro. Negli ultimi anni, infatti, prima la piazza Pianedda poi la piazza Nuova, realizzata appositamente per poter accogliere grandi eventi di spettacolo, hanno visto alternarsi alcuni fra i più apprezzati artisti italiani: Elio e Le Storie tese, Max Gazzè, Negrita, Francesco De Gregori. Negramaro, Le Vibrazioni. Litfiba, Alex Britti, Francesco Renga, Max Pezzali Alessandra Amoroso e tanti altri.



