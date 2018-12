Condividi | Red 16:13 Il titolare di un´impresa edile che opera a Villaperuccio è stato denunciato dal Corpo forestale dopo la segnalazione di un automobilista e la testimonianza di alcuni cittadini Abbandono rifiuti: cagliaritano denunciato



SILIQUA - Abbandonava in tre siti diversi nei territori comunali di Nuxis e Siliqua, lungo la Strada statale 293, calcinacci, imballaggi e diversi vecchi sanitari dai lavori di ristrutturazione di un bagno, eseguiti nell'abitato di Villaperuccio. Per questa ragione, il titolare di un'impresa edile è stato denunciato dal Corpo forestale dopo la segnalazione di un automobilista e la testimonianza di alcuni cittadini.



L'uomo, deferito all'Autorità giudiziaria, è un artigiano edile che opera a Villaperuccio e che lasciava i rifiuti nelle piazzole di sosta durante il viaggio verso un paese dell'Oristanese in cui risiede. L'accertamento eseguito è di rilevanza penale, in quanto sull'abbandono di rifiuti speciali gravano specifici obblighi di legge, ovvero lo smaltimento in discariche autorizzate e l'onere di provare la loro tracciabilità con l'esibizione del formulario dei rifiuti.



