Condividi | Red 19:16 Nella Combined cup di Bench press e Deadlift organizzata dalla Wdfpf a Sorso, l’atleta della Power club Alghero ha vinto nella propria categoria, portando a casa anche un record italiano Powerlifting: l’algherese Garau brilla a Sorso



ALGHERO - Un altro ottimo risultato per l’atleta algherese della Power club Antonio Garau, che alla Combined cup di Bench press e Deadlift (panca piana e stacco da terra) organizzata dalla Wdfpf a Sorso, ha vinto nella propria categoria (-60chilogrammi), portando a casa anche un record italiano di 221chilogrammi nello stacco senza equipaggiamento. Nella Wdfpf (federazione che nelle proprie gare effettua diversi controlli antidoping), Garau detiene anche il record mondiale di 222,5chilogrammi nello stacco equipaggiato ed il record mondiale di 215chilogrammi nello stacco senza equipaggiamento, entrambi nella sua categoria.



«Sono soddisfatto di questo risultato, ottenuto grazie a sacrifici e duri allenamenti. Ringrazio la Power club Alghero e il Centro sportivo di Olbia per il supporto», ha dichiarato dopo la gara Antonio Garau.



Nella foto: Antonio Garau in azione Commenti ALGHERO - Un altro ottimo risultato per l’atleta algherese della Power club Antonio Garau, che alla Combined cup di Bench press e Deadlift (panca piana e stacco da terra) organizzata dalla Wdfpf a Sorso, ha vinto nella propria categoria (-60chilogrammi), portando a casa anche un record italiano di 221chilogrammi nello stacco senza equipaggiamento. Nella Wdfpf (federazione che nelle proprie gare effettua diversi controlli antidoping), Garau detiene anche il record mondiale di 222,5chilogrammi nello stacco equipaggiato ed il record mondiale di 215chilogrammi nello stacco senza equipaggiamento, entrambi nella sua categoria.«Sono soddisfatto di questo risultato, ottenuto grazie a sacrifici e duri allenamenti. Ringrazio la Power club Alghero e il Centro sportivo di Olbia per il supporto», ha dichiarato dopo la gara Antonio Garau.Nella foto: Antonio Garau in azione