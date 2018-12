Condividi | Mariangela Pala 17:53 Nessun intervento di consolidamento e neppure la messa in sicurezza dell’area a oltre un mese dal cedimento di una parte del muro di una villetta di proprietà privata situata in via Principessa Giovanna Porto Torres, crolla muro di una villetta: nessuna ordinanza



PORTO TORRES - Nessun intervento di consolidamento e neppure la messa in sicurezza dell’area a oltre un mese dal cedimento di una parte del muro di una villetta di proprietà privata situata in via Principessa Giovanna. A seguito dell’ennesima botta d’acqua e di vento, il muro di cinta dell’abitazione risalente agli anni ’60 si era sgretolato come un pannello di polistirolo finendo sul crinale che guarda le tombe ad arcosolio, collocate dietro l’Istituto nautico Paglietti.



Da allora i pezzi del muro sono rimasti lì, «senza un’ordinanza per mettere in sicurezza l’area – spiega il geometra Franco Battino – perché il Comune dice che non c’è disponibilità di personale. Eppure i vigili del fuoco e la polizia locale dopo aver fatto un sopralluogo e recintato la zona con nastro bianco rosso avevano inoltrato la relazione al Comune che non ha ancora preso alcun provvedimento». Per fortuna il crollo non aveva fatto registrare danni a cose o a persone, l’area era stata transennata.



