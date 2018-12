Condividi | Red 21:07 Anche il Partito sardo d´azione commenta la querelle Step, che tanto sta facendo discutere ad Alghero, sia in politica, sia nella vita di tutti i giorni, con i cittadini algheresi che hanno timore di ricevere la “cartella pazza” come pessimo augurio natalizio Psd´Az: cartelle pazze, regalo per Natale



ALGHERO - «Anziché cartoline natalizie, gli algheresi ricevono gli auguri del sindaco, della sua Giunta e della Maggioranza tutta, tramite avvisi e ingiunzioni di pagamento recapitati dalla Step di Sorso, ma che portano la firma del primo cittadino e dei suoi, che hanno scelto di lasciare i cittadini nelle mani di una società il cui unico scopo è quello di fare profitti frugando nelle tasche degli algheresi. E così, ad Alghero, grazie alla Amministrazione comunale, ci si scopre tutti evasori. Famiglie, imprese, associazioni, la furia esattrice di Bruno e c. non risparmia praticamente nessuno. Naturalmente era tutto scritto e lo avevamo detto». Anche il Partito sardo d'azione commenta la querelle Step, che tanto sta facendo discutere ad Alghero, sia in politica, sia nella vita di tutti i giorni, con i cittadini algheresi che hanno timore di ricevere la “cartella pazza” come pessimo augurio natalizio



«Una Amministrazione che si priva del controllo diretto del settore più delicato per metterlo in mani che hanno il solo scopo di guadagnare il più possibile grazie ad agi altissimi, senza nessun riguardo per i risvolti sociali ed economici che una azione del genere provoca, è una Amministrazione che insieme alla incapacità di amministrare dimostra poco rispetto e poco amore verso i suoi cittadini. Era così chiaro – insistono i sardisti - che sarebbe successo quello che sta accadendo, che è impossibile credere sia stato fatto con buoni propositi. Perché delle due una, o siamo amministrati da dilettanti allo sbaraglio, oppure lo scopo era proprio quello di dare all’esterno il servizio a tutti i costi per motivi quasi impossibili da capire. Sta di fatto che Mario Bruno e i suoi hanno fatto questa scelta della quale sono pienamente responsabili, tutti. E pensare che l’avevano presentata con la solita tiritera del “pagare tutti per pagare meno” e della “equità sociale delle tasse”. Il risultato è una mazzata su famiglie e imprese, il tessuto vitale e spesso più fragile, della nostra comunità».



«La verità è che una azione di recupero giusto ed equilibrato poteva e doveva essere fatta tramite la società di proprietà del Comune, la Secal, la quale non avendo profitti da fare sulle spalle degli algheresi avrebbe agito, sotto le direttive di una Amministrazione normale, con oculatezza e misura. Ma di normale in questa gravissima vicenda non c’è nulla, se non il solito comportamento del sindaco che dopo aver creato il danno, esattamente come per la quattro corsie, il Centro residenziale anziani, la Posidonia spiaggiata, la sanità, l’aeroporto, ecc., cerca di scaricare su altri le sue stesse responsabilità. Ma in questo caso, come per gli altri – sottolineano i rappresentanti algheresi del Psd'Az - risolvere il danno sarà complicatissimo e, se si escludono le parole al vento di questi giorni, solo ogni singolo cittadino potrà difendersi impugnando la propria “cartella pazza” spendendo ulteriori soldi per consulenti e professionisti».



«Gravissima quindi questa vicenda, ma per un verso anche grottesca. Abbiamo letto a caratteri cubitali il Partito dei sardi, quello di Maninchedda, chiamare i sardi alla “rivolta fiscale” ignaro che i sardi, quelli di Alghero, di lì a poco sarebbero insorti proprio contro l’Amministrazione comunale targata Bruno, nella quale l’assessore competente alle Finanze, e coautore col sindaco di questo pasticciaccio brutto, era proprio quel Gavino Tanchis esponente di punta del suo partito. Insomma, il Partito dei sardi fa a parole la rivolta fiscale, ma nei fatti massacra i sardi di Alghero con la Step di Sorso, per questo rinominata EquiSorso – ironizzano amaramente - Risultato? Dimissioni (o rimozione) immediata dell’assessore che aveva fortemente voluto col sindaco la Step ad Alghero».



«Il sindaco tenta così di smarcarsi scaricando sul suo assessore in fuga ogni responsabilità e annuncia, per parare il colpo, il ritiro o la revisione delle cartelle pazze. Il primo cittadino prosegue come sin ad ora ha fatto: fa assumere le responsabilità derivanti dalle sue nefaste iniziative politiche ai suoi assessori, li dimette o fa dimettere e prosegue come niente fosse a tagliare nastri e ad inaugurare festoni natalizi quasi che nulla di quanto sta accadendo alla sua città ed ai suoi abitanti sia riconducibile alla sua personale e pessima attività amministrativa. Ma la responsabilità era e resta del sindaco. Sarebbe suo anche il compito di porre rimedio ma, visti i precedenti, il male minore a questo punto sarebbero le sue dimissioni immediate. Lo farà? Naturalmente No. Ha ancora sei mesi di regali da recapitare agli algheresi».



