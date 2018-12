Condividi | Mariangela Pala 23:38 Razionalizzare le risorse umane all’interno degli uffici del Comune di Porto Torres per colmare alcune carenze nei settori nevralgici dell’ente. A chiederlo sono i dipendenti comunali e il sindacato Cisl-Fp Porto Torres, Uffici comunali al collasso: protesta Cisl-Fp



PORTO TORRES - Razionalizzare le risorse umane all’interno degli uffici del Comune di Porto Torres per colmare alcune carenze nei settori nevralgici dell’ente. A chiederlo sono i dipendenti comunali e il sindacato Cisl Funzione Pubblica che li rappresenta attraverso il segretario generale Armando Ruzzetto che a più riprese ha segnalato i disagi lavorativi subiti dal personale «di fronte ai quali nulla è stato fatto dalla struttura per migliorare il benessere organizzativo».



Le enormi criticità presenti nei vari uffici toccano in particolare la biblioteca comunale e i locali del Giudice di Pace periodicamente allagati e in particolare nei giorni di maltempo «quando il personale è costretto a lavorare in evidente stato di disagio – sottolinea il segretario Cisl-Fp – in presenza della stessa utenza esterna che si lamenta per le mancate condizioni di sicurezza e questo nonostante gli obblighi del datore di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori». Inoltre ai sindacati è pervenuta segnalazione che le lavoratrici della biblioteca vengono costrette giornalmente ad emigrare in altre strutture lontane dalla propria sede di lavoro, al fine di poter effettuare la timbratura d’ingresso per la mancanza dell’orologio di marcatura. «Questo sebbene i dirigenti emanano circolari direttive in cui si chiede il rispetto degli orari», evidenzia il segretario Ruzzetto.



Ufficio Protocollo generale. Conta un solo addetto alla protocollazione della posta in arrivo e in partenza «con carichi di lavoro enormi - protesta il sindacato Cisl-Fp – senza contare che un lavoratore socialmente utile che avrebbe la postazione all’interno dello stesso ufficio è stato reso inoperoso nonostante le note carenze organiche». La segnalazione investe anche la trascuratezza e le condizioni al limite della sicurezza dell’androne di accesso all’utenza dello stesso protocollo che potrebbe arrecare danno alle persone.



Ufficio Anagrafe. Opera in condizioni di disagio «per via delle carenze di personale di programmazione e di organizzazione - spiega Ruzzetto- tale da incidere sulle stato psico-fisico anche per il nuovo sistema per il rilascio delle carte d’identità». Uffici Suape edilizia e Lavori pubblici. «Sono giunti all’apice dell’abbandono da parte di chi dovrebbe organizzare la struttura – evidenzia il segretario Cisl-Fp – con conseguenti sovraccarichi che incidono sulle poche unità lavorative». Nel sollecitare una tempestiva risoluzione delle problematiche, il sindacato Cisl-Fp chiede la convocazione di un tavolo negoziale per la definizione del salario accessorio 2018, la mancata erogazione dei buoni pasto, la mancata corresponsione dell’indennità di turnazione, della maggiorazione domenicale e festiva e della indennità di reperibilità per gli agenti della polizia Locale. Inoltre i sindacati chiedono l’avvio di una contrattazione decentrata per il nuovo contratto collettivo nazionale sottoscritto a maggio. PORTO TORRES - Razionalizzare le risorse umane all’interno degli uffici del Comune di Porto Torres per colmare alcune carenze nei settori nevralgici dell’ente. A chiederlo sono i dipendenti comunali e il sindacato Cisl Funzione Pubblica che li rappresenta attraverso il segretario generale Armando Ruzzetto che a più riprese ha segnalato i disagi lavorativi subiti dal personale «di fronte ai quali nulla è stato fatto dalla struttura per migliorare il benessere organizzativo».Le enormi criticità presenti nei vari uffici toccano in particolareperiodicamente allagati e in particolare nei giorni di maltempo «quando il personale è costretto a lavorare in evidente stato di disagio – sottolinea il segretario Cisl-Fp – in presenza della stessa utenza esterna che si lamenta per le mancate condizioni di sicurezza e questo nonostante gli obblighi del datore di lavoro di tutelare la salute dei lavoratori». Inoltre ai sindacati è pervenuta segnalazione che le lavoratrici della biblioteca vengono costrette giornalmente ad emigrare in altre strutture lontane dalla propria sede di lavoro, al fine di poter effettuare la timbratura d’ingresso per la mancanza dell’orologio di marcatura. «Questo sebbene i dirigenti emanano circolari direttive in cui si chiede il rispetto degli orari», evidenzia il segretario Ruzzetto.. Conta un solo addetto alla protocollazione della posta in arrivo e in partenza «con carichi di lavoro enormi - protesta il sindacato Cisl-Fp – senza contare che un lavoratore socialmente utile che avrebbe la postazione all’interno dello stesso ufficio è stato reso inoperoso nonostante le note carenze organiche». La segnalazione investe anche la trascuratezza e le condizioni al limite della sicurezza dell’androne di accesso all’utenza dello stesso protocollo che potrebbe arrecare danno alle persone.. Opera in condizioni di disagio «per via delle carenze di personale di programmazione e di organizzazione - spiega Ruzzetto- tale da incidere sulle stato psico-fisico anche per il nuovo sistema per il rilascio delle carte d’identità».. «Sono giunti all’apice dell’abbandono da parte di chi dovrebbe organizzare la struttura – evidenzia il segretario Cisl-Fp – con conseguenti sovraccarichi che incidono sulle poche unità lavorative». Nel sollecitare una tempestiva risoluzione delle problematiche, il sindacato Cisl-Fp chiede la convocazione di un tavolo negoziale per la definizione del salario accessorio 2018, la mancata erogazione dei buoni pasto, la mancata corresponsione dell’indennità di turnazione, della maggiorazione domenicale e festiva e della indennità di reperibilità per gli agenti della polizia Locale. Inoltre i sindacati chiedono l’avvio di una contrattazione decentrata per il nuovo contratto collettivo nazionale sottoscritto a maggio.