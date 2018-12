Condividi | Red 8:06 Il Banco di Sardegna Sassari è arrivato lunedì in Olanda dove, questa sera, palla a due alle 19.30, affronterà il Donar Groningen nella prima sfida del second round di Fiba Europe cup Basket: Dinamo di scena in Olanda



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari è arrivato lunedì in Olanda dove, questa sera (mercoledì), palla a due alle 19.30, affronterà il Donar Groningen nella prima sfida del second round di Fiba Europe cup. Conclusa la regular season al secondo posto del gruppo H, il Banco è stato inserito nel gruppo K, con la Pallacanestro Varese, gli olandesi del Groningen e la formazione cipriota del Larnaca Aek Petrolina.



«Ci prepariamo alla seconda fase della competizione consapevoli che ci aspetta un gruppo diverso dal primo e man mano che si va avanti cresce il livello di difficoltà. Inizia per noi un girone più tecnico e fisico per cui sarà importante resettare tutto della prima fase di coppa il più velocemente possibile, proiettandoci al massimo della concentrazione nel second round», ha dichiarato il coach della Dinamo.



Il debutto per i suoi ragazzi è fissato a Groningen, contro un avversario ostico.

«Affrontiamo una squadra che nella prima fase ha superato formazioni come Charleroi e Pinar - commenta Esposito - dovremo scendere in campo con la massima attenzione. Giocano un basket molto fisico e hanno giocatori esperti con tante presenze nei campionati continentali».



La chiave del Game 1?

«Dimenticare la vittoria di Bologna e disputare una gara intelligente e di energia».



