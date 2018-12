Condividi | Red 7:07 «Crediamo nel mondo del cavallo e come Esecutivo lo sosteniamo da anni», ha dichiarato l´assessore regionale dell´Agricoltura Pier Luigi Caria, dopo la delibera della Giunta Ippica: 800mila euro per il rilancio del comparto



CAGLIARI - Un nuovo intervento finanziario da 800mila euro per il rilancio del comparto ippico sardo è stato deliberato ieri (martedì), dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Pier Luigi Caria. I fondi saranno trasferiti all’Agenzia regionale Agris Sardegna, che seguirà l’attuazione del programma.



Per interventi sugli impianti sportivi di Tanca Regia (Abbasanta), destinati alla valorizzazione delle produzioni equine sarde, andranno 350mila euro, mentre per gli interventi sugli impianti aziendali ed il centro di riproduzione equina Su Padru di Ozieri, dedicati alla riproduzione equina sarda, sono stanziati 250mila euro. Con altri 200mila euro si sosterranno invece le attività finalizzate alla selezione ed al miglioramento genetico delle produzioni.



«L’individuazione e il trasferimento di queste risorse dimostrano la particolare attenzione messa in campo in questi ultimi anni dall’esecutivo Pigliaru per il mondo del cavallo isolano: un importante realtà economica e produttiva da troppo tempo dimenticate e che grazie a questo genere di sostegno sta già dando segnali di ripresa interessanti soprattutto sul versante dell’allevamento della razza anglo-araba, su cui la Sardegna è leader internazionale con una delle più antiche tradizioni zootecniche». Così Caria, che ha aggiunto: «Ogni risorsa regionale spesa per il rilancio del comparto mette in moto economie nuove, almeno quattro o cinque volte superiori alla base di investimento».



