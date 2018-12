Condividi | Red 10:09 Venerdì, per iniziativa della Regione autonoma della Sardegna, il capoluogo ospiterà la presentazione del rapporto annuale sull´economia dell’immigrazione Fenomeno migratorio nell´Isola: incontro a Cagliari



CAGLIARI - Fare il punto sulla dimensione economica, sociale e demografica e sugli sviluppi futuri del fenomeno migratorio in Sardegna. E’ l’obiettivo dell’incontro promosso dalla Regione autonoma della Sardegna in programma a Cagliari, venerdì 14 dicembre, con inizio alle 15.30, nella sala della Biblioteca regionale, in Viale Trieste 137.



Nell’occasione, verrà presentato il Rapporto annuale sull’economia dell’Immigrazione in Italia. Interverrà l’assessore regionale degli Affari generali, con delega sui flussi migratori, Filippo Spanu, che si soffermerà sulle caratteristiche del fenomeno migratorio nell'Isola e su ciò che la Regione sta facendo per favorire inclusione e integrazione. In apertura dei lavori, Chiara Troncin, responsabile della Fondazione Leone Moressa, presenterà il Rapporto annuale sull’economia dell’immigrazione.



A seguire, è prevista la tavola rotonda, moderata dal giornalista del quotidiano “L’Unione Sarda” Giuseppe Meloni, a cui partecipano Renato Mason (direttore della Cgia di Mestre), Stefano Proverbio e Roberto Lancellotti (rispettivamente direttore emerito e ricercatore di Mc Kinsey & company), Roberto Piras (docente di Economia politica all’Università degli studi di Cagliari), Annalisa Camilli (giornalista che lavora ad “Internazionale”) e Francesco Manca (responsabile Centro studi Caritas diocesana di Cagliari). Le conclusioni saranno affidate a Spanu.



Nella foto: l'assessore regionale Filippo Spanu