Serie D: pareggio casalingo per il Latte Dolce

SASSARI - Pareggio casalingo per il Latte Dolce. Finisce 1-1 la sfida infrasettimanale tra la compagine sassarese ed il Vis Artena, disputata al Vanni Sanna e valida per la 17esima giornata del girone G del campionato di serie D. Esordio con gol per Lamine Doukar. Gli ospiti, persi i bagagli nel viaggio, hanno giocato indossando una muta di maglie prestata dagli avversari.



PRIMO TEMPO. Bastano una ventina di secondi agli ospiti per sbloccare il risultato: traversone di Origlia ed incornata vincente di Tozzi. Al 7', Bianchi ha la palla buona, Rausa copre bene lo specchio, il tiro del centrocampista sassarese scheggia il palo alla sua sinistra. Incursione di Marcangeli sulla destra, la difesa avversaria libera in corner. Ancora Marcangeli al 13': gran tiro ed intervento plastico del numero uno avversario. Un minuto dopo, arriva il pareggio: Lamine Doukar festeggia nel migliore dei modi il suo rientro al calcio giocato, solo soletto calibra il colpo di testa che batte Rausa per l'1-1. Al 28', Crescenzo (ammonito) tenta il colpo su punizione e Garau in tuffo manda in angolo. Tozzi tenta il colpo a giro, ma il pallone finisce sopra la traversa. Panella ci prova: sfera di poco a lato. Un minuto di recupero e si torna nello spogliatoio in parità.



SECONDO TEMPO. Si riparte con il Latte Dolce pericoloso di testa con Antonelli, Palmas subentra a Scanu al 55, poi è rosso a Tuccio per un fallo che l'arbitro interpreta da ultimo uomo. Giallo a Garau. L'espulsione modifica l'assetto: al 58', Daga rileva Sartor e va a dare una mano in difesa. Tre minuti dopo, Piga lascia il posto a Gadau. Al 67', Tarantino manda alto di testa. Esce, applaudito dal pubblico, anche l'autore del gol del pari Doukar. Dentro Scognamillo al 67'. Giallo a Pizza. Patacchiola rileva Marcangeli al 74'. Quattro minuti dopo, sul 12esimo calcio d'angolo locale, Bianchi si coordina bene, tira al volo e tiene basso il pallone, ma non centra lo specchio della porta. A tre minuti dalla fine, Antonelli anticipa tutti sul corner di Palmas: Rausa salva porta e risultato. Capanna salva sulla linea di porta, arrembaggio sassarese: 1-1 finale.



SASSARI LATTE DOLCE–VIS ARTENA 1-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Marcangeli (29'st Patacchiola), Piga (16'st Gadau), Sartor (13'st Daga), Scanu (10'st Palmas), Doukar (22'st Scognamillo). Allenatore Stefano Udassi.

VIS ARTENA: Rausa, Capanna, Pizza, Tarantino, Montsi, Palombi (26'st Binaco), Pagliaroli (26'st Austoni), Crescenzo, Tozzi, Panella (33'st Sabelli), Origlia (41'st Persichini). Allenatore Francesco Punzi.

ARBITRO: Ilaria Bianchini di Terni.

RETI: 1' Tozzi, 14' Doukar.



