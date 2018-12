video Condividi | Red 18:03 Questa mattina, il primo cittadino, con tutti i componenti della Giunta comunale, ha fatto chiarezza sull´esternalizzazione del servizio di accertamento, aggiornamento del censimento e riscossione coattiva Step, tributi, Secal, Tanchis

«Il Pds rimane in Maggioranza»



ALGHERO - Equità fiscale, ma senza errori. Con l'obbiettivo della riduzione già dal 2019 della Tari ed il rilancio della Secal, la società in house del Comune di Alghero che gestisce le entrate tributarie. E' quanto emerso con chiarezza questa mattina (mercoledì) a Porta Terra, nel corso della conferenza stampa del sindaco Mario Bruno, che con tutti i componenti della Giunta comunale, Gabriella Esposito, Lalla Cavazzutti, Raniero Selva, Ornella Piras ed Alessandro Balzani, ha fatto chiarezza sull'esternalizzazione del servizio di accertamento, aggiornamento del censimento (fermo al 2001) e riscossione coattiva.



«Stiamo facendo quello che doveva essere fatto da tempo - ha sottolineato il primo cittadino - far pagare tutti per pagar meno. Ci arriviamo dopo un lavoro faticoso, che ha sottratto dal baratro la Secal. Nel 2014, abbiamo trovato 104milioni di residui attivi in bilancio, somme di fatto non incassate dal Comune. Necessario quindi assumere la decisione di esternalizzare un servizio, di fatto, mai svolto». L’avvio da parte di Step dell’attività prevista dal contratto ha portato all'emissione degli avvisi di accertamento Tarsu-Tares-Tari/Imu relativi agli anni dal 2013 al 2017. Dall'analisi degli atti notificati, sono però emerse delle criticità riconducibili al mancato aggiornamento delle banche dati nel tempo, che rendono complesso determinare con precisione la base imponibile e, pertanto, difficile accertare le superfici da assoggettare a tassazione. In via cautelare, nel rispetto delle norme e per non comportare disagi ed aggravi al cittadino, l'Amministrazione, ravvisata la necessità di procedere a verificare attentamente le posizioni dei singoli, ha prudenzialmente ritenuto di invitare il concessionario affinché proceda ad annullare in autotutela gli atti relativi a periodi di imposta non a rischio di decadenza, ovvero gli avvisi di accertamento già emessi e notificati per le annualità 2014 e successive. Annullamento e rettifica anche per il 2013, tanto per la tassa sui rifiuti, quanto per l'Imu. «La volontà dell'Amministrazione è quella di garantire la massima equità, venendo incontro a tutti i cittadini e le imprese laddove vi siano margini di dubbio, errore o errata interpretazione dei vigenti regolamenti», ha precisato il sindaco, che ha anche confermato il potenziamento della Secal con l'individuazione del nuovo direttore.



Ovviamente, ci si attendeva qualche risposta relativa alla conferenza stampa tenuta ieri dall'ex assessore Gavino Tanchis



[LEGGI] [LEGGI] e Mario Bruno non si è fatto pregare: «Per me la politica non può essere semplicemente richiesta di posti di sottogoverno, o di vicesindaco, così come il Direttivo del Pds locale, fatto a immagine e somiglianza di Tanchis, mi ha chiesto. Quando Cacciotto è stato eletto in Consiglio regionale, mi si è presentato il giorno stesso il Direttivo del Pds e mi ha detto "Gavino Tanchis deve fare il vicesindaco". No, non è così, perchè ci sono dei pesi all'interno della Maggioranza, ci sono persone che magari hanno avuto 800-900 voti, ci sono gruppi consiliari forse più consistenti rispetto a chi ha soltanto un consigliere comunale e questa pretesa non può essere come dice Tanchis assecondata». E riguardo alla possibilità dell'uscita dalla Maggioranza delle consigliere Elisabetta Boglioli e Marina Millanta, il primo cittadino è stato chiaro: «Il Pds non lo so se uscirà dalla Maggioranza, vi posso dire che i consiglieri del Pds non usciranno dalla Maggioranza. Che è in corso un'interlocuzione dei vertici del Pds a tutti i livelli». Infine: spazio anche alle repliche alle Opposizioni. «Forza Italia ha governato per dieci anni, con un assessore che ora ha la maglia della Lega e con l'Udc complice della situazione in cui hanno lasciato la Secal».