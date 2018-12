Condividi | Red 19:33 Salgono ad oltre 2,88milioni i prodotti non sicuri sequestrati dalla Finanza di Cagliari dall’inizio dell’anno, cinquantatre i trasgressori sanzionati amministrativamente e due i denunciati all’Autorità giudiziaria Sicurezza: sequestrati 118mila articoli



CAGLIARI - Nel corso di attività a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri, le Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari hanno effettuato, nell’ultimo periodo, diversi interventi. Le attività, effettuate in un’ottica di continuità rispetto ai molteplici analoghi interventi portati avanti da oltre un anno, mirano ad intercettare le forme di commercializzazione di prodotti che, in difformità da quanto stabilito a livello europeo in materia di standard di sicurezza, non riportano quelle minime indicazioni che certificano il prodotto come non potenzialmente dannoso per l’utilizzatore finale. L’opera di individuazione degli obbiettivi nei cui confronti indirizzare le attività di controllo poggia le proprie basi su un incisivo, costante ed efficace controllo del territorio, che ne va a scandagliare ed a circoscrivere il tessuto economico. Per questo, i militari del Comando provinciale hanno passato al setaccio alcune attività commerciali nel capoluogo e nella provincia.



Ad Assemini, gli uomini del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Cagliari hanno eseguito un intervento in un negozio di articoli di pelletteria e di viaggio. I finanzieri hanno trovato e sequestrato 112.898 articoli, tra cui giocattoli, gadget ed apparecchiature elettroniche a bassa tensione, commercializzati in violazione del codice sulla sicurezza giocattoli e del codice del consumo, in quanto privi della valutazione di conformità, di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’importatore ed al Paese di origine. Alla responsabile dell’esercizio commerciale è stata data una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 40.471euro. Nel capoluogo ed a Quartu Sant’Elena, i militari del Gruppo di Cagliari hanno sequestrato rispettivamente 4.509 e 264 prodotti venduti in difformità alle prescrizioni stabilite dal Codice del consumo, tra giocattoli privi del marchio Ce, articoli di bigiotteria e merceria, decorazioni natalizie privi di qualsiasi indicazione relativa al produttore, all’importatore ed al Paese di origine e quindi non certificati come prodotti sicuri per il consumatore.



Anche a Capoterra e Muravera, in due esercizi commerciali, le Fiamme gialle hanno trovato rispettivamente quaranta giocattoli privi del marchio Ce e settantadue prodotti elettrici cosiddetti “a bassa tensione” mancanti delle indicazioni relative a produttore ed importatore. Anche in queste ultime circostanze, il materiale è stato sequestrato ed i titolari delle attività commerciali sono stati destinatari di sanzioni amministrative fino ad un massimo di 25.823euro. Con queste ultime operazioni, che si inseriscono in un più ampio quadro di contrasto all'intera filiera di commercializzazione di prodotti pericolosi (e che riguarda sia depositi di stoccaggio, sia esercizi commerciali e venditori ambulanti) salgono ad oltre 2,88milioni i prodotti non sicuri sequestrati dalla Finanza di Cagliari dall’inizio dell’anno, cinquantatre i trasgressori sanzionati amministrativamente e due i denunciati all’Autorità giudiziaria.



