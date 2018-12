Condividi | A.S. 9:35 L´uscita di scena di Gavino Tanchis apre le porte a quello che, con tutta probabilità, sarà l´ultima staffetta della prima amministrazione Bruno. Lo fa intendere senza troppi giri di parole lo stesso sindaco di Alghero In arrivo due assessori: i papabili



ALGHERO - Un calcione forte ai venti di crisi. L'uscita di scena di Gavino Tanchis travolto dal caso "cartelle pazze", poteva rappresentare più di un problema per la maggioranza del sindaco Mario Bruno, che in un colpo solo incassa invece il supporto, non solo numerico, delle due consigliere del partito dei Sardi, Marina Millanta ed Elisabetta Boglioli.



Porte aperte così, a quella che sarà, con tutta probabilità, l'ultima staffetta in Giunta della prima amministrazione comunale a guida Mario Bruno. Lo ha fatto intendere senza troppi giri di parole lo stesso sindaco di Alghero nel corso della conferenza stampa di mercoledì a Porta Terra, annunciando che nei prossimi giorni provvederà all'innesto dei due posti mancanti nell'esecutivo.



Uno sarà di stretto appannaggio del gruppo consiliare del Partito dei Sardi (o meglio del duo Millanta-Boglioli), che a questo punto potrebbe proprio rimanere rappresentato in aula di via Columbano. Per il secondo, tutto fa pensare che il sindaco peschi ancora dal Consiglio, non prima però di redistribuire le deleghe oggi trattenute ad interim da Selva e Balzani. In pole position per ricoprire i nuovi incarichi Marina Millanta, che potrebbe guidare tra le altre cose lo Sport, e Mario Nonne a cui potrebbero invece essere affidate anche le deleghe operative su Manutenzioni e Verde.



Tutte indiscrezioni, seppur con fondamenti ben radicati nella lista civica "Per Alghero", con cui tutti i papabili hanno ottenuto nel 2014 il lasciapassare per l'aula di via Columbano (anche le due consigliere oggi del PdS infatti facevano parte della lista del sindaco). E proprio dalla stessa lista, qualora fossero confermate le scelte, sarebbero chiamati all'ingresso Roberto Barbieri e Gaetano Carboni, primo e secondo dei non eletti.



