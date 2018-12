Condividi | Mimmo Pirisi 12:42 L'opinione di Mimmo Pirisi Sono nauseato, Alghero merita politici migliori



Devo dire la verità, questo Sindaco per me non era partito benissimo, lo trovavo quasi indisponente e lontano dai partiti organizzati e con un atteggiamento supponente verso il suo partito di origine il Pd. In questi anni di mandato ho osservato l'evolversi della situazione senza preconcetti e oggi, a pochi mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale, molto è stato fatto e molto c'è ancora da fare. Non posso tuttavia fare a meno di sentirmi nauseato dai continui attacchi che riserva una certa parte dell'opposizione all'indirizzo dell'Amministrazione Comunale e anche verso il Partito democratico, ogni santo giorno, su qualsiasi argomento, un atteggiamento a mio parere inconcepibile e degradante per chi lo mette in atto e che, sono convinto, stia allontanando i cittadini dalla politica.



Ho sempre creduto che i politici, anche trovandosi all'opposizione, potessero contribuire al bene della città perché, in fin dei conti, facciamo tutti parte di una grande famiglia. Mi chiedo allora quali siano i motivi reali di questo accanimento verso l'attuale Amministrazione, talmente spropositato da risultarmi, a questo punto, più che sospetto. Le Amministrazioni algheresi hanno fatto in passato bene ma anche male, nessuna esclusa anche perché, se così non fosse, non ci sarebbe stata l'alternanza che invece abbiamo visto. Cercare di far passare una futura Amministrazione diversa da quella attuale come la soluzione dei mali di Alghero è legittimo ma alquanto discutibile dal mio punto di vista. Sono tuttavia deplorevoli e inaccettabili i tentativi da parte di una certa parte dell'opposizione, credo oramai convintamente studiati a tavolino e che mi aspetto a questo punto andranno crescendo fino alle elezioni, di creare "casi e casini" su ogni cosa.



Arrivando addirittura a fomentare, coinvolgere e usare maldestramente anche amici e parenti spacciando i casi come attivati da cittadini comuni davvero un'indecenza. Alghero merita politici migliori che abbiano davvero a cuore la città, politici che guardino agli interessi della collettività prima che ai propri, persone che non mollano la città con il sorriso sulle labbra alla vigilia di provvedimenti indispensabili per tutti gli algheresi. A questo punto concludo dicendo a Mario Bruno e ai consiglieri che lo sostengono di essere responsabili verso Alghero e di andare avanti. Sprono inoltre chi di competenza a scoperchiare quelle pentole di interessi privati che qualcuno vuole strenuamente tenere tappate e che credo siano il vero motivo di cotanto accanimento verso l'attuale Amministrazione.



*capogruppo Partito democratico Alghero