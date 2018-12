Condividi | Red 14:19 Il volo inaugurale della tratta attivata dalla compagnia aerea britannica è previsto per il 24 giugno 2019. Il volo avrà frequenza bisettimanale, il lunedì ed il venerdì easyJet apre l´Alghero-Basilea



ALGHERO - easyJet apre l'Alghero-Basilea. Il volo inaugurale della tratta attivata dalla compagnia aerea britannica è previsto per il 24 giugno 2019. Il volo avrà frequenza bisettimanale, il lunedì ed il venerdì.



La partenza dalla Svizzera è fissata alle 14.45, con arrivo al Riviera del corallo alle 16.25, mentre il decollo da Alghero è in programma alle 16.55, con atterraggio in terra elvetica alle 18.25. Per il momento, sul sito della compagnia sono disponibili solo i voli fino al 30 agosto 2019.