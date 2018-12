Condividi | Red 15:01 Partita la procedura. La decisione presa durante l’Assemblea svoltasi ieri sera alla presenza del consigliere nazionale Alberto Corsinovi Misericordia Alghero rientra nella Confederazione nazionale



ALGHERO - La Misericordia di Alghero rientra nella Confederazione nazionale. Durante l’assemblea svoltasi ieri sera (mercoledì), la Confraternita di Misericordia di Alghero ha deciso di intraprendere il percorso per rientrare nel “Movimento”, dopo l’uscita avvenuta nel 2016. All’Assemblea, hanno partecipato il consigliere nazionale Alberto Corsinovi, il presidente della Federazione regionale della Sardegna Giovanni Mura, il delegato del Vescovo di Alghero-Bosa don Giampiero Piras e don Angelo Cocco, parroco della Cattedrale di Alghero.



La Confraternita ha deciso all’unanimità di richiedere il rientro nella Confederazione nazionale e, sempre all’unanimità, ha disposto lo scioglimento degli organi sociali ed il conseguente commissariamento. Su segnalazione del vescovo Mauro Maria Morfino, è stato nominato come commissario don Piras, che collaborerà con don Cocco, che sarà correttore della Misericordia di Alghero. Il commissario sarà coadiuvato dal presidente Mura e da Domenico Norio, già presidente della Misericordia di Alghero.



Questo importante passaggio porterà la Confraternita all'approvazione di un nuovo statuto e, di seguito, alle nuove cariche interne. Sempre durante la seduta di ieri, l'assemblea ha disposto di mantenere la piena operatività dei servizi caritativi. Inoltre, il consigliere nazionale Corsinovi ha assicurato l'appoggio della Confederazione in questo delicato momento di passaggio con l'invio anche di confratelli che possano contribuire a rilanciare l'opera della Misericordia in attesa di nuovi confratelli che riescano a rinfoltire le fila degli iscritti.