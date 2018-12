Condividi | Red 18:17 Domani sera, per la rassegna Friday tribute night, i Bda in concerto. Sabato, sul palco del locale algherese, è in programma il live della Big band Musica dal vivo: il Miramare non si ferma



ALGHERO - Nella Riviera del corallo si continua a far musica dal vivo anche fuori stagione. A scegliere di puntare soprattutto sul periodo invernale è in particolare il Miramare gastro & music pub.E lo fa con una programmazione di eventi di alta qualità improntata sul connubio vincente, professionalità di musicisti di talento e cultura dell’intrattenimento notturno. Punto di forza della direzione artistica è la Friday tribute night, rassegna musicale che porta ad Alghero le esibizioni delle più importanti tribute band presenti sul territorio sardo. Per il quinto appuntamento stagionale, domani, venerdì 14 dicembre, sul palco del live club di Piazza Sulis ci saranno i Bda-Vasco Tribute band Sardegna.



Bda non è più soloun progetto di tributo territoriale, ma da tempo ha fatto un importante salto di qualità. La band che prende il nome da uno dei brani più irriverenti del Blasco (“I bambini dell’asilo”, pubblicato nel 1980), negli anni ha avuto l’onore di suonare con i musicisti che hanno accompagnato per una vita Vasco sia in studio, sia sul palco, da Maurizio Solieri ad Andrea Braido, da Claudio “Gallo” Golinelli ad Andrea “Cucchia” Innesto. I Bda portano in scena uno spettacolo unico composto dai brani più apprezzati del rocker di Zocca suonati in maniera impeccabile ed interpretati perfettamente da Carmine Cardia, ribattezzato il “Vasco sardo”. Lo show dei cinque musicisti cagliaritani è il modo migliore per aspettare l’arrivo “dell’originale”in Sardegna, concerto previsto per giugno 2019.



Il live del giorno successivo, sabato 15, è affidato alle sapienti scelte della Big band. Progetto musicale nato in Gallura, a Tempio Pausania, dall’idea di quattro musicisti professionisti: Roberto Acciaro, Massimo Debidda, Gabriele Careddu e Nicola Lepori. Si tratta di una vera e propria party band, che interpreta un repertorio composto da numerosissime hits internazionali, dai grandi classici italiani e dai ritmi latin tutti da ballare e cantare. Insomma, il modo migliore per passare il sabato sera tra qualità artistiche ed intrattenimento. Gli eventi del Miramare sono sempre tutti ad ingresso libero ed il live club affacciato sulla passeggiata degli algheresi ha attivo anche il servizio di cucina in stile pub e la pizzeria d’autore.



Nella foto: la Big band Commenti ALGHERO - Nella Riviera del corallo si continua a far musica dal vivo anche fuori stagione. A scegliere di puntare soprattutto sul periodo invernale è in particolare il Miramare gastro & music pub.E lo fa con una programmazione di eventi di alta qualità improntata sul connubio vincente, professionalità di musicisti di talento e cultura dell’intrattenimento notturno. Punto di forza della direzione artistica è la Friday tribute night, rassegna musicale che porta ad Alghero le esibizioni delle più importanti tribute band presenti sul territorio sardo. Per il quinto appuntamento stagionale, domani, venerdì 14 dicembre, sul palco del live club di Piazza Sulis ci saranno i Bda-Vasco Tribute band Sardegna.Bda non è più soloun progetto di tributo territoriale, ma da tempo ha fatto un importante salto di qualità. La band che prende il nome da uno dei brani più irriverenti del Blasco (“I bambini dell’asilo”, pubblicato nel 1980), negli anni ha avuto l’onore di suonare con i musicisti che hanno accompagnato per una vita Vasco sia in studio, sia sul palco, da Maurizio Solieri ad Andrea Braido, da Claudio “Gallo” Golinelli ad Andrea “Cucchia” Innesto. I Bda portano in scena uno spettacolo unico composto dai brani più apprezzati del rocker di Zocca suonati in maniera impeccabile ed interpretati perfettamente da Carmine Cardia, ribattezzato il “Vasco sardo”. Lo show dei cinque musicisti cagliaritani è il modo migliore per aspettare l’arrivo “dell’originale”in Sardegna, concerto previsto per giugno 2019.Il live del giorno successivo, sabato 15, è affidato alle sapienti scelte della Big band. Progetto musicale nato in Gallura, a Tempio Pausania, dall’idea di quattro musicisti professionisti: Roberto Acciaro, Massimo Debidda, Gabriele Careddu e Nicola Lepori. Si tratta di una vera e propria party band, che interpreta un repertorio composto da numerosissime hits internazionali, dai grandi classici italiani e dai ritmi latin tutti da ballare e cantare. Insomma, il modo migliore per passare il sabato sera tra qualità artistiche ed intrattenimento. Gli eventi del Miramare sono sempre tutti ad ingresso libero ed il live club affacciato sulla passeggiata degli algheresi ha attivo anche il servizio di cucina in stile pub e la pizzeria d’autore.Nella foto: la Big band