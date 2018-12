Condividi | M.P. 18:25 Pericolosa la “trappola” davanti alla scuola elementare De Amicis, una buca nella pavimentazione dove ogni giorno vi transitano centinaia di studenti e genitori che rischiano di affondare il piede e cadere Palo divelto e buca davanti la scuola De Amicis



PORTO TORRES - Pali divelti e abbandonati e buche nei marciapiedi oltre che nelle strade raccontano una città ostile e ai pedoni. Pericolosa in alcuni tratti come la “trappola” che si trova davanti alla scuola elementare De Amicis, una buca nella pavimentazione dove ogni giorno è attraversata da centinaia di studenti e genitori all'ingresso e all'uscita di scuola che rischiano di affondare il piede e cadere.



Scene che si ripetono ogni giorno anche in altre zone della città e sulla pista ciclabile. Marciapiedi martoriati da dossi e fenditure, per non parlare del palo divelto appoggiato al muro dell'edificio scolastico e abbandonato come fosse una decorazione natalizia.



Così anche i luoghi come le scuole che dovrebbero godere di maggior rispetto, galleggiano tra l'indifferenza e l'incuria di una città che in questi giorni è divenuta off-limits per i pedoni e per chi viaggia in auto, a causa dei tanti cantieri aperti e delle strade bloccate. La buca davanti la scuola De Amicis è profonda e il rischio di caduta altissimo mentre gli appelli alla buona amministrazione cadono nel vuoto.