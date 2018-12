Condividi | Red 9:03 La Società Umanitaria di Alghero celebra l’anniversario dell’anno che ha cambiato il mondo con due documentari ed un film di finzione, una lezione aperta ed interventi nelle scuole Ad Alghero, il ´68 cinquant´anni dopo



ALGHERO Il Sessantotto è stato, nel bene e nel male, l’anno che ha cambiato la Storia del Novecento. A distanza di cinquant’anni, la Società Umanitaria di Alghero intende, come sempre attraverso lo strumento del cinema, ricordare avvenimenti del tutto sconosciuti o dimenticati accaduti durante quell’anno speciale, con un breve ciclo dal titolo “‘68Cinquanta. Storie nell’anno che ha cambiato il mondo”, in programma da lunedì 17 a mercoledì 19 dicembre, tra la Sala conferenze de Lo Quarter ed il Cinema Miramare.



Si comincia lunedì, alle 17.30, nella Sala conferenze Lo Quarter, con una lezione aperta dello scrittore e regista Fabio Sanna intitolata “Tutti giù per terra”, che ripercorrerà e commenterà alcuni film simbolo di quel periodo (tra gli altri, “I pugni in tasca”, “Easy rider”, “Fritz the cat” ed “Ultimo tango a Parigi”). Seguirà, alle 19, il documentario “1968 Gli uccelli”. Un assalto al cielo mai raccontato, in cui gli autori, Silvio Montanaro e Gianni Ramacciotti, riportano alla luce la storia dimenticata di un gruppo di studenti che avevano dato vita ad un Sessantotto diverso, creativo, partecipato e situazionista.



Martedì, sempre a Lo Quarter, alle 18.30, verrà proiettato “Detroit”, il film di Kathryn Bigelow che ripercorre un evento che è ancora una ferita nella coscienza dell’America: il massacro del Motel Algiers, nel ghetto nero di Detroit, nel 1967. Mercoledì, appuntamento al Cinema Miramare per la visione del documentario “Arrivederci Saigon”, di Wilma Labate, l’incredibile storia, rimasta sconosciuta per cinquant'anni, delle “Stars”, uno dei rari complessi femminili dell’epoca, che, un giorno del 1968, salgono su un aereo convinte di partire per una tournée in Asia, e invece finiscono ad intrattenere le truppe americane nel Vietnam del sud. Gli appuntamenti a Lo Quarter sono ad ingresso gratuito, mentre la proiezione al Miramare costa 4euro. Il ciclo comprende anche interventi didattici per le scuole.



Nella foto: le Stars Commenti ALGHERO Il Sessantotto è stato, nel bene e nel male, l’anno che ha cambiato la Storia del Novecento. A distanza di cinquant’anni, la Società Umanitaria di Alghero intende, come sempre attraverso lo strumento del cinema, ricordare avvenimenti del tutto sconosciuti o dimenticati accaduti durante quell’anno speciale, con un breve ciclo dal titolo “‘68Cinquanta. Storie nell’anno che ha cambiato il mondo”, in programma da lunedì 17 a mercoledì 19 dicembre, tra la Sala conferenze de Lo Quarter ed il Cinema Miramare.Si comincia lunedì, alle 17.30, nella Sala conferenze Lo Quarter, con una lezione aperta dello scrittore e regista Fabio Sanna intitolata “Tutti giù per terra”, che ripercorrerà e commenterà alcuni film simbolo di quel periodo (tra gli altri, “I pugni in tasca”, “Easy rider”, “Fritz the cat” ed “Ultimo tango a Parigi”). Seguirà, alle 19, il documentario “1968 Gli uccelli”. Un assalto al cielo mai raccontato, in cui gli autori, Silvio Montanaro e Gianni Ramacciotti, riportano alla luce la storia dimenticata di un gruppo di studenti che avevano dato vita ad un Sessantotto diverso, creativo, partecipato e situazionista.Martedì, sempre a Lo Quarter, alle 18.30, verrà proiettato “Detroit”, il film di Kathryn Bigelow che ripercorre un evento che è ancora una ferita nella coscienza dell’America: il massacro del Motel Algiers, nel ghetto nero di Detroit, nel 1967. Mercoledì, appuntamento al Cinema Miramare per la visione del documentario “Arrivederci Saigon”, di Wilma Labate, l’incredibile storia, rimasta sconosciuta per cinquant'anni, delle “Stars”, uno dei rari complessi femminili dell’epoca, che, un giorno del 1968, salgono su un aereo convinte di partire per una tournée in Asia, e invece finiscono ad intrattenere le truppe americane nel Vietnam del sud. Gli appuntamenti a Lo Quarter sono ad ingresso gratuito, mentre la proiezione al Miramare costa 4euro. Il ciclo comprende anche interventi didattici per le scuole.Nella foto: le Stars