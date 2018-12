Condividi | S.O. 17:07 Il caos generato dall'invio di centinaia di cartelle errate ai cittadini algheresi crea non pochi problemi in città. Contribuenti disorientati e polemiche. Protocollata la richiesta urgente di convocazione del Consiglio Risoluzione Step, Consiglio urgente



ALGHERO - «I gravi inadempienti e le irregolarità degli atti notificati dalla Step ai cittadini algheresi, non solo evidenziano l'inadeguatezza di tale società a svolgere il servizio, ma sopratutto la necessità che la gestione tributaria torni nel totale controllo del Comune». Protocollata a firma di otto consiglieri la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale per la discussione in dibattito generale, senza votazione, ai sensi degli art. 17, 21 e 26 dello Statuto del Comune di Alghero e 34 e 42 del Regolamento del Cons. Comunale. La richiesta indirizzata al presidente Matteo Tedde ma rivolta anche al sindaco e al prefetto, firmata da Nunzio Camerada, Donatella Marino, Linda Oggiano, Emiliano Piras, Maurizio Pirisi, Monica Pulina, Maria Grazia Salaris e Michele Pais, segue la mozione della Lega per l'annullamento di tutti gli avvisi di accertamento notificati, e per la risoluzione del contratto tra il Comune di Alghero e la Step [



