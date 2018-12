Condividi | A.S. 18:00 Forza Italia Alghero entra nel merito del problema-Step e avverte tutti: questi accertamenti saranno dichiarati nulli in caso di opposizione del contribuente con evidente danno erariale per le casse comunali «4mila cartelle nulle, ecco il danno»



ALGHERO - «Nonostante le rassicurazioni e le vuote parole gli avvisi di accertamento continuano ad arrivare. Si tratta di cartelle Tares-Tari ed Imu, in numero di almeno quattromila contro le quattrocento stimate dal Sindaco che, anche in questo caso, dimostra di non conoscere la reale portata di questa forsennata azione esattoriale. Tutte contenenti errori, tutte prive di elementi fondamentali perchè un accertamento sia valido. Gli annullamenti si limitano, infatti, al solo periodo 2014-2017 con la seguente motivazione "perchè sono emerse criticità che rendono difficile accertare la tassazione". Sa, signor Sindaco, cosa vuol dire in italiano? Che sono sbagliate! Peccato che quelle del 2013, che rappresentano la parte consistente degli avvisi - quelli non annullati, per intenderci - siano identiche. Significa che tutti questi accertamenti saranno dichiarati nulli in caso di opposizione del contribuente con evidente danno erariale per le casse comunali, che costringerà in futuro non ad abbassare le tasse ma ad alzarle per rimediare all'incompetenza amministrativa dimostrata nel gestire questa delicata situazione». Così il direttivo di Forza Italia sul coas generato dall'invio di centinaia di cartelle errate da parte della Step di Sorso, la nuova società che ad Alghero gestisce l'accertamento e la riscossione coattiva.