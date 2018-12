Condividi | A.S. 18:05 Giorgia Vaccaro e Michele Pais (Lega Nord) denunciano la mancata sostituzione dei due pediatri che nei prossimi giorni andranno in pensione. Appello al Sindaco che proprio oggi ha chiesto l´intervento risolutivo dell´assessorato regionale «Neonati senza assistenza pediatrica»



ALGHERO - «Oltre 700 bambini del territorio vasto che si riferisce ad Alghero risulterebbero senza pediatra e, pertanto, senza assistenza sanitaria. Una fatto intollerabile che espone i nostri bimbi a condizioni di rischio sanitario e ad un intasamento del reparto di pediatria che in nessun caso può sostituirsi a tale funzione». Giorgia Vaccaro e Michele Pais (Lega Nord) denunciano la mancata sostituzione dei due pediatri che nei prossimi giorni andranno in pensione lasciando vacanti le numerose famiglie fino ad oggi assistite.



Proprio questa mattina (venerdì), il sindaco Mario Bruno si era rivolto con fermezza all'assessore alla Sanità Luigi Arru, chiedendo l'immediata sostituzione dei pediatri [



I due esponenti della Lega puntano il dito su tutto il servizio sanitario locale parlando di «situazione catastrofica». «L'assenza di personale medico-sanitario nei vari reparti dell'ospedale algherese sta impedendo il regolare svolgimento dell'attività, sopratutto chirurgica dove si registrano liste d'attesa fino a 3 zeri e di svariati mesi. Senza contare la cronica insufficienza dei medici anestesisti che, di fatto, impediscono al nostro ospedale, se pur nelle difficoltà croniche note a tutti, di esprimere tutte le potenzialità delle eccellenze che comunque vi lavorano e continuano ad impegnarsi». Commenti ALGHERO - «Oltre 700 bambini del territorio vasto che si riferisce ad Alghero risulterebbero senza pediatra e, pertanto, senza assistenza sanitaria. Una fatto intollerabile che espone i nostri bimbi a condizioni di rischio sanitario e ad un intasamento del reparto di pediatria che in nessun caso può sostituirsi a tale funzione». Giorgia Vaccaro e Michele Pais (Lega Nord) denunciano la mancata sostituzione dei due pediatri che nei prossimi giorni andranno in pensione lasciando vacanti le numerose famiglie fino ad oggi assistite.Proprio questa mattina (venerdì), il sindaco Mario Bruno si era rivolto con fermezza all'assessore alla Sanità Luigi Arru, chiedendo l'immediata sostituzione dei pediatri [ LEGGI ]. Ed al sindaco si appellano Pais e Vaccaro, «affinché, unitamente ai suoi colleghi dei paesi dell'hinterland, chieda l'immediata soluzione del problema alla Regione, imponendo all'Ats di adottare quantomeno soluzioni temporanee, in attesa delle necessarie assunzioni definitive in ruolo di nuovi pediatri».I due esponenti della Lega puntano il dito su tutto il servizio sanitario locale parlando di «situazione catastrofica». «L'assenza di personale medico-sanitario nei vari reparti dell'ospedale algherese sta impedendo il regolare svolgimento dell'attività, sopratutto chirurgica dove si registrano liste d'attesa fino a 3 zeri e di svariati mesi. Senza contare la cronica insufficienza dei medici anestesisti che, di fatto, impediscono al nostro ospedale, se pur nelle difficoltà croniche note a tutti, di esprimere tutte le potenzialità delle eccellenze che comunque vi lavorano e continuano ad impegnarsi».