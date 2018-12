Condividi | A.S. 18:08 La chiusura si era resa necessaria al fine di conseguire appurate verifiche sull´impianto antincendio. Per tutto il periodo festivo, l´apertura al pubblico del parcheggio multiplano rispetterà l´orario 8-22 Riaperto il multipiano ad Alghero



ALGHERO - Riaperto il parcheggio interrato multi-piano di Piazza dei Mercati ad Alghero. La chiusura si era resa necessaria al fine di conseguire appurate verifiche sull'impianto antincendio, nelle pompe di sollevamento delle acque piovane e nere e negli ascensori.



Tutti adempimenti prescritti dalle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Lavori che proseguiranno nelle prossime settimane.



Per tutto il periodo festivo, l'apertura al pubblico del parcheggio multiplano rispetterà l'orario 8-22, con possibilità per tutti gli abbonati del servizio h24 (già operativo in passato). L'improvvisa chiusura del parcheggio aveva creato difficoltà tra i commercianti e generato polemiche in città