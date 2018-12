Condividi | M.P. 19:34 All’incontro parteciperanno l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassari, Ottavio Sanna, Angelo Capula già direttore dell’Agenzia delle Entrate il coordinatore cittadino del PdS cittadino, Alessandro Pinna Porto Torres: incontro per le Primarias



PORTO TORRES - Nella libreria Koinè, domani, sabato 15 dicembre alle 11 si terrà l’evento di presentazione delle Primarias del Partito dei Sardi, lanciate online il 6 dicembre fino al 16 con un seggio aperto alla libreria Koinè nel corso Vittorio Emanuele nelle due giornate di sabato 15 dalle 9 alle 19 e domenica 16 dicembre dalle 9 alle 18. All’incontro parteciperanno l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassari, Ottavio Sanna, Angelo Capula già direttore dell’Agenzia delle Entrate il coordinatore cittadino del PdS cittadino, Alessandro Pinna.



Nell’avvio della campagna elettorale i rappresentanti del Pds invitano i cittadini alle consultazioni online per scegliere il candidato governatore della Sardegna. Cinque i candidati in lista: in pole position il segretario PdS Paolo Maninchedda, seguono Gian Paolo Casula, Matteo Murgia, Giovanni Panunzio e Antonio Sardu. PORTO TORRES - Nella libreria Koinè, domani, sabato 15 dicembre alle 11 si terrà l’evento di presentazione delledel Partito dei Sardi, lanciate online il 6 dicembre fino al 16 con un seggio aperto alla libreria Koinè nel corso Vittorio Emanuele nelle due giornate di sabato 15 dalle 9 alle 19 e domenica 16 dicembre dalle 9 alle 18. All’incontro parteciperanno l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Sassari, Ottavio Sanna, Angelo Capula già direttore dell’Agenzia delle Entrate il coordinatore cittadino del PdS cittadino, Alessandro Pinna.Nell’avvio della campagna elettorale i rappresentanti del Pds invitano i cittadini alle consultazioni online per scegliere il candidato governatore della Sardegna. Cinque i candidati in lista: in pole position il segretario PdS Paolo Maninchedda, seguono Gian Paolo Casula, Matteo Murgia, Giovanni Panunzio e Antonio Sardu.