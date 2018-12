Condividi | Red 8:27 Il centrocampista con 46presenze in serie B e l’argentino, protagonista già della scorsa stagione, arriveranno oggi a Sassari. Salutano la maglia rossoblu Kinalis, Oproiescu e Scioni La Torres ingaggia D’Alessandro e Spinola



SASSARI - La Torres ha annunciato l’arrivo in rossoblu del centrocampista, classe ’89, Matteo D’Alessandro e dell’attaccante Lionel Spinola, al rientro a Sassari dopo la cavalcata vincente della scorsa stagione. I due giocatori saranno questa mattina (sabato) in città e si uniranno ai compagni nella seduta di rifinitura che precede la sfida di domenica 16 dicembre, allo stadio Vanni Sanna, contro l’Avellino.



D’Alessandro (nato a Sondrio, il 18 maggio 89) è un centrocampista duttile e di grande esperienza, che ha svolto in carriera anche il ruolo di difensore, centrale ed esterno, e mezzala. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta, si è poi trasferito a Como, per poi passare all’under 19 del Genoa dove è rimasto per due stagioni collezionando i successi i Coppa Italia, Torneo di Viareggio e guadagnandosi anche il ritiro con la prima squadra. Nel 2009, passa alla Reggiana, in serie C1 dove, in due anni mette a segno 48presenze da titolare. Nel 2011, viene acquistato dalla Reggina, che lo fa esordire in serie B. In due stagioni nella serie cadetta sono 45 le presenze. Nel 2013, passa al Cuneo in serie C2 e poi ancora serie C con il Monza, sempre da titolare. Nel gennaio 2015, torna a calcare il campo della serie B, questa volta con la Pro Vercelli. Dal 2015 al 2017, è nuovamente in serie C, con le maglie di Pro Patria e Lumezzane. Nella stagione in corso, ha vestito la maglia della Vastese, in serie D.



Spinola (nato in Argentina, a La Plata, il 17 marzo 91) rientra alla Torres dopo la parentesi di questo inizio stagione nel girone A dell’Eccellenza laziale con il Pomezia, squadra in cui ha siglato 3gol. Attaccante classe ‘91 le cui doti tecniche sono state importanti nella cavalcata vincente dei rossoblu, è cresciuto calcisticamente in Argentina (Gymnasia de La Plata e Boca Juniors) per poi militare nella serie B israeliana con l’Hapoel, e poi in Spagna con l’Escala (Terza divisione). Nel dicembre 2017, passa dal Tortolì alla Torres, realizzando 5gol.



In questa finestra di mercato, dopo gli arrivi del regista di centrocampo Giuseppe Lauria e del portiere Fabio Cancelli, che hanno già esordito in campionato, hanno lasciato la Torres il portiere Vassili Kinalis, il difensore Sorin Oproiescu ed il centrocampista Sandro Scioni. Per Scioni, alla Torres dalla scorsa stagione, la società ha deciso di assecondare la volontà del giocatore di avvicinarsi a casa.



