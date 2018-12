Condividi | Red 10:16 Lo ha stabilito ieri mattina la Giunta comunale di Sassari, con la modifica e l´integrazione della delibera n.299 del 4 ottobre, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per assegnazione e individuazione aree pubbliche per singole attrazioni di spettacoli viaggianti” Attrazioni viaggianti in Piazza Castello



SASSARI - Due attività di spettacolo viaggiante troveranno spazio in Piazza Castello. Lo ha stabilito ieri mattina (venerdì) la Giunta comunale di Sassari con la modifica e l'integrazione della delibera n.299 del 4 ottobre, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per assegnazione e individuazione aree pubbliche per singole attrazioni di spettacoli viaggianti”.



«Come previsto dalla precedente delibera riguardante le attività di spettacolo viaggiante – spiega il sindaco Nicola Sanna – due operatori potranno installare i propri giochi in Piazza Castello. Potranno fare richiesta a partire da oggi e fino a lunedì 17 dicembre. Ho comunicato personalmente al signor Pirinu, che ho ricevuto questa mattina a Palazzo Ducale, la possibilità di fare richiesta per Piazza Castello. Una possibilità che è stata accolta con favore. In Piazza d'Italia, invece, restano installate le tre attrazioni già autorizzate».



«Aggiungo – conclude il primo cittadino – che subito dopo le festività, su proposta del Consiglio comunale e con apposito regolamento, saranno definiti i criteri e le ubicazioni delle attività di spettacolo viaggiante. Ma tengo a sottolineare che la Giunta resta coerente alle scelte fatte con la delibera del 4 ottobre 2018, con la quale ha stabilito non solo che fosse rispettato il contesto storico e architettonico delle piazze, ma anche che le attrazioni fossero dislocate in altre aree della città, differenziando così l'offerta per le bambine e i bambini di tutti i quartieri». Commenti SASSARI - Due attività di spettacolo viaggiante troveranno spazio in Piazza Castello. Lo ha stabilito ieri mattina (venerdì) la Giunta comunale di Sassari con la modifica e l'integrazione della delibera n.299 del 4 ottobre, con la quale è stato approvato il “Disciplinare per assegnazione e individuazione aree pubbliche per singole attrazioni di spettacoli viaggianti”.«Come previsto dalla precedente delibera riguardante le attività di spettacolo viaggiante – spiega il sindaco Nicola Sanna – due operatori potranno installare i propri giochi in Piazza Castello. Potranno fare richiesta a partire da oggi e fino a lunedì 17 dicembre. Ho comunicato personalmente al signor Pirinu, che ho ricevuto questa mattina a Palazzo Ducale, la possibilità di fare richiesta per Piazza Castello. Una possibilità che è stata accolta con favore. In Piazza d'Italia, invece, restano installate le tre attrazioni già autorizzate».«Aggiungo – conclude il primo cittadino – che subito dopo le festività, su proposta del Consiglio comunale e con apposito regolamento, saranno definiti i criteri e le ubicazioni delle attività di spettacolo viaggiante. Ma tengo a sottolineare che la Giunta resta coerente alle scelte fatte con la delibera del 4 ottobre 2018, con la quale ha stabilito non solo che fosse rispettato il contesto storico e architettonico delle piazze, ma anche che le attrazioni fossero dislocate in altre aree della città, differenziando così l'offerta per le bambine e i bambini di tutti i quartieri».