Turbativa per Maria Pia, tutti a processo

ALGHERO - «Mai favorito Antonello Cuccureddu». Così l'ex vicesindaco e assessore di Alghero, Antonello Usai, in Tribunale a Sassari dove ha preso il via il processo che vede a giudizio anche il dirigente Mulas, il dipendente comunale Chessa e due membri della commissione, Corona e Calisai. I reati contestati a tutti dal giudice sarebbero, a vario titolo, legati all'affidamento in concessione del campo di atletica a Maria Pia.



Dopo aver ripercorso i decenni da amministratore pubblico, tra incarichi assessoriali in Comune e Regione, e dirigenziali, Antonello Usai, leader dell'Udc ad Alghero, difeso dagli avvocati Agostinangelo Marras e Francesco Carboni, è entrato nel merito della vicenda giudiziaria scoppiata a giugno del 2017 con l'arresto ai domiciliari insieme al dirigente e all'impiegato comunale. Ha risposto al pubblico ministero Giovanni Porcheddu su alcune intercettazioni telefoniche, ribadendo di non aver fatto alcuna pressione.



Sempre ieri è stato sentito Andrea Corona, a giudizio in qualità di componente della commissione di gara che aveva aggiudicato la gestione dell'impianto di Maria Pia alla società dell'ex campione della Juventus (aggiudicazione in seguito sospesa): Corona ha respinto tutte le accuse. Nella prossima udienza, fissata per il 15 marzo 2019, sarà la volta dell'interrogatorio di Mirko Calisai, anche lui membro della commissione. Per uno strano gioco del destino è stato pubblicato proprio ieri dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Alghero il nuovo bando per l'affidamento del campo polivalente di atletica.