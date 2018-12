Piantagione di canapa: indagine chiusa

13/12/2018 Alterato al volante: 20enne denunciato I Carabinieri della Stazione di Orani hanno deferito in stato di libertà un autista sorpreso dai militari alla guida in evidente stato di alterazione psicofisica. Alla guida della sua auto, lungo la Provinciale 29, per cause ancora in corso di accertamento è andato a sbattere contro un´altra vettura