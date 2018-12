Condividi | Red 20:21 Venerdì mattina, gli agentii del Posto di Polizia ferroviaria di Chilivani hanno denunciato un 52enne. L’uomo, mentre si trovava a bordo del treno Cagliari-Olbia, ha lamentato un malore pretendendo che il capotreno effettuasse una fermata nella stazione di Bonorva, sosta non prevista nell’itinerario di quel convoglio Interruzione pubblico servizio: 52enne denunciato



SASSARI – Venerdì mattina, gli agenti del Posto di Polizia ferroviaria di Chilivani hanno denunciato un 52enne. L’uomo, mentre si trovava a bordo del treno Cagliari-Olbia, ha lamentato un malore pretendendo che il capotreno effettuasse una fermata nella stazione di Bonorva, sosta non prevista nell’itinerario di quel convoglio.



Al rifiuto del capotreno, l’uomo ha estratto un martelletto frangivetro e ha colpito due vetri della porta del vagone, mandandoli in frantumi. Poi, ha azionato la frenata di emergenza, interrompendo la corsa del treno. Gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente, rintracciando il passeggero sul primo binario della stazione ferroviaria di Chilivani, che è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari e trasportato nel più vicino ospedale, dove si è categoricamente rifiutato di farsi visitare.



Le sue azioni sconsiderate gli hanno procurato una denuncia in stato di libertà, mentre il martelletto frangivetro è stato sequestrato. L’immediato intervento degli agenti conferma il quotidiano impegno della Polizia Ferroviaria per assicurare e garantire la sicurezza, nel rispetto delle prerogative della specialità. SASSARI – Venerdì mattina, gli agenti del Posto di Polizia ferroviaria di Chilivani hanno denunciato un 52enne. L’uomo, mentre si trovava a bordo del treno Cagliari-Olbia, ha lamentato un malore pretendendo che il capotreno effettuasse una fermata nella stazione di Bonorva, sosta non prevista nell’itinerario di quel convoglio.Al rifiuto del capotreno, l’uomo ha estratto un martelletto frangivetro e ha colpito due vetri della porta del vagone, mandandoli in frantumi. Poi, ha azionato la frenata di emergenza, interrompendo la corsa del treno. Gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente, rintracciando il passeggero sul primo binario della stazione ferroviaria di Chilivani, che è stato immediatamente affidato alle cure dei sanitari e trasportato nel più vicino ospedale, dove si è categoricamente rifiutato di farsi visitare.Le sue azioni sconsiderate gli hanno procurato una denuncia in stato di libertà, mentre il martelletto frangivetro è stato sequestrato. L’immediato intervento degli agenti conferma il quotidiano impegno della Polizia Ferroviaria per assicurare e garantire la sicurezza, nel rispetto delle prerogative della specialità.