Condividi | Red 10:22 2milioni di euro: è la cifra stanziata dal Comune di Sassari per gli interventi di bonifica nell´area di Via XXV aprile destinata ad accogliere il Centro intermodale. Il progetto esecutivo della bonifica è stato approvato venerdì mattina dalla Giunta comunale Centro intermodale: approvato progetto esecutivo della bonifica



SASSARI - 2milioni di euro: è la cifra stanziata dal Comune di Sassari per gli interventi di bonifica nell'area di Via XXV aprile destinata ad accogliere il Centro intermodale. Il progetto esecutivo della bonifica è stato approvato venerdì mattina dalla Giunta comunale.



Gli interventi, suddivisi in due stralci, si concentreranno, in una prima fase, nella parte dell'area che è risultata maggiormente contaminata dagli idrocarburi, con l'eliminazione delle sorgenti primarie di contaminazione presenti. La seconda e definitiva fase dei lavori prevede il completamento della bonifica.



Il bando per l'affidamento dei lavori sarà pubblicato a breve sul sito internet istituzionale del Comune. «Si tratta di un primo atto concreto propedeutico alla realizzazione del Centro intermodale, un'opera che la nostra città attende da tempo». Commenti SASSARI - 2milioni di euro: è la cifra stanziata dal Comune di Sassari per gli interventi di bonifica nell'area di Via XXV aprile destinata ad accogliere il Centro intermodale. Il progetto esecutivo della bonifica è stato approvato venerdì mattina dalla Giunta comunale.Gli interventi, suddivisi in due stralci, si concentreranno, in una prima fase, nella parte dell'area che è risultata maggiormente contaminata dagli idrocarburi, con l'eliminazione delle sorgenti primarie di contaminazione presenti. La seconda e definitiva fase dei lavori prevede il completamento della bonifica.Il bando per l'affidamento dei lavori sarà pubblicato a breve sul sito internet istituzionale del Comune. «Si tratta di un primo atto concreto propedeutico alla realizzazione del Centro intermodale, un'opera che la nostra città attende da tempo».