Condividi | Red 8:23 In programma domani pomeriggio, nell´Aula B del Dipartimento di Chimica e farmacia dell´Università degli studi di Sassari, in Via Vienna, è in programma un mini simposio dedicato alle nanoscienze ed alle nanotecnologie A Sassari Uniss goes nano



SASSARI – Con il simposio “Uniss goes nano”, si parlerà della rivoluzione innescata dalle nanotecnologie domani, lunedì 17 dicembre, alle 15, al Dipartimento di Chimica e farmacia dell'Università degli studi di Sassari in via Vienna. Una rivoluzione che ha portato ad una crescita continua di applicazioni industriali e di un mercato dalle enormi potenzialità di sviluppo.



La scoperta di nuovi nanomateriali, come il grafene, le nanoparticelle quantistiche, i nanotubi di carbonio ed i materiali bidimensionali ha permesso non solo lo sviluppo di nuovi prodotti e sistemi dalle straordinarie proprietà, ma ha anche spostato in avanti la frontiera della conoscenza e la nostra capacità di manipolare la materia su scala atomica. Le nanotecnologie sono diventate in breve un settore strategico e di fondamentale importanza per lo sviluppo economico ed industriale.



I ricercatori dell'Ateneo turritano sono all'avanguardia nelle nanoscienze e nelle sue applicazioni, in particolare per quanto riguarda il settore medico e biologico, che sarà sempre più cruciale per lo sviluppo della medicina personalizzata. Durante il simposio, i ricercatori si confronteranno e discuteranno sui prossimi progetti e su come poter trasferire nel territorio ed alle imprese la conoscenza, favorendo la creazione di start-up. L'evento è aperto a tutti gli interessati.