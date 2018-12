Condividi | M.P. 16:56 Domani, domenica 16 dicembre dalle ore 16 i bambini potranno giocare per tutto il pomeriggio insieme agli aiutanti di Babbo Natale, imbucare le letterine, disegnare e partecipare all´estrazione della lotteria Naddari tutt´impari in piazza Umberto I



PORTO TORRES - Tornano anche quest'anno in Piazza Umberto I gli Elfi di Intragnas con Naddari tutt'impari. Domani, domenica 16 dicembre dalle ore 16 i bambini potranno giocare per tutto il pomeriggio insieme agli aiutanti di Babbo Natale, imbucare le letterine nella cassetta postale, disegnare e partecipare all'estrazione della lotteria fantasiosa curata personalmente da Babbo Natale.



Dolciumi, caramelle e il laboratorio natalizio ti aspettano per una serata magica, che si concluderà con il lancio delle lanterne dei desideri. L'evento è a cura del Gruppo Folk Intragnas Porto Torres, in collaborazione con la Pro Loco e con il patrocinio del Comune di Porto Torres.