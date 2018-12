Condividi | Red 18:36 La Direzione della Assl Sassari ha convocato per la seconda volta il Comitato dei Pediatri per analizzare l´evolversi della situazione dell’ambito territoriale di Alghero e di Olmedo e per valutare le richieste formulate dalle famiglie dei piccoli assistiti Alghero: nuovo incontro del Comitato di Pediatria



ALGHERO - La Direzione della Assl Sassari ha convocato per la seconda volta il Comitato dei Pediatri per analizzare l'evolversi della situazione dell'ambito territoriale di Alghero e di Olmedo e per valutare le richieste formulate dalle famiglie dei piccoli assistiti. Gli elementi raccolti durante la riunione, alla luce dell'imminente pensionamento di due pediatri e del prossimo pensionamento (nel 2019) di un ulteriore pediatra nonché delle richieste formulate da quelli ancora in servizio, saranno contestualmente trasmessi al Comitato regionale per le valutazioni di competenza su eventuali soluzioni transitorie.