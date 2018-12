Condividi | Red 23:03 La compagine algherese batte 6-3 il San Gavino nell´ultimo match casalingo del 2018. Per i padroni di casa, in rete Trentadue, Todde, Idili (doppietta), Arru e Becca Calcio a 5: convincente vittoria per la Futsal



ALGHERO - La Futsal Alghero vince 6-3 l’ultima partita del 2018 tra le mura amiche contro un mai domo San Gavino. Nel match valido per la nona giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 disputato al PalaCorbia, sono stati gli ospiti ad andare per primi in vantaggio.



Poi, dopo alcune occasioni sprecate, i giallorossi dilagano con le reti di capitan Trentadue. Todde ed Idili (doppietta), andando al riposo sul convincente 4-1.



Nella ripresa, la Futsal spreca clamorosamente due occasioni per andare sul 5-1, ne approfitta il San Gavino, che accorcia sul 4-3. Arru caccia via la paura, poi Becca firma il 6-3 finale.



FUTSAL ALGHERO -SAN GAVINO 6-3:

FUTSAL ALGHERO: Iacomino, Cano, Melone, Trentadue, Todde, Mucelli, Cossu, Arru, Sarritzu, Becca, Idili, Palomba. Coach Fabio Cossu.

SAN GAVINO: Madeddu, Espa, Mainas, Onnis, Elia Cancedda, Malloci, Congiu, Loddo, Altea, Sechi, Alessandro Cancedda, Alessio Ennas. Commenti ALGHERO - La Futsal Alghero vince 6-3 l’ultima partita del 2018 tra le mura amiche contro un mai domo San Gavino. Nel match valido per la nona giornata del girone B del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5 disputato al PalaCorbia, sono stati gli ospiti ad andare per primi in vantaggio.Poi, dopo alcune occasioni sprecate, i giallorossi dilagano con le reti di capitan Trentadue. Todde ed Idili (doppietta), andando al riposo sul convincente 4-1.Nella ripresa, la Futsal spreca clamorosamente due occasioni per andare sul 5-1, ne approfitta il San Gavino, che accorcia sul 4-3. Arru caccia via la paura, poi Becca firma il 6-3 finale.FUTSAL ALGHERO: Iacomino, Cano, Melone, Trentadue, Todde, Mucelli, Cossu, Arru, Sarritzu, Becca, Idili, Palomba. Coach Fabio Cossu.SAN GAVINO: Madeddu, Espa, Mainas, Onnis, Elia Cancedda, Malloci, Congiu, Loddo, Altea, Sechi, Alessandro Cancedda, Alessio Ennas.