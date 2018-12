Condividi | M.P. 18:12 Nella sede di corso Vittorio Emanuele la presentazione del direttivo composto da Antonio Chessa, Franco Manca, Marilena Simile, Daniele Zucca, Andrea Scarpa, Antonio Masala e il consigliere comunale Alessandro Carta Progetto Turritano apre la sede alla città



PORTO TORRES - Il movimento Progetto Turritano inaugura la nuova sede più centrale e più vicina ai cittadini. «Apriamo la sezione alla città come centro di aggregazione e di formazione politica aperta a tutti – spiega il coordinatore cittadino di Progetto Turritano, Gavino Ruiu – perché è qua che si deve fare politica, quella reale, fatta di persone che si guardano in faccia e che si confrontano per realizzare dei progetti per la comunità e non la politica dei social, la cosiddetta “democrazia digitale” senza le competenze giuste che mancano in questo momento».



Dunque per il Progetto Turritano è importante ritrovare un senso di appartenenza e di comunità che in questi anni si è perso, «perché ci troviamo in una situazione di grande smarrimento – ha aggiunto il consigliere Alessandro Carta - e le risposte che dovevano arrivare si stanno traducendo in innumerevoli danni alla nostra città e se dovessimo trovare l’emblema dell’amministrazione che ci governa, io ci vedo quel groviglio di cavi tenuti con nastro isolante sull’albero della piazza del Comune». Nella sede di corso Vittorio Emanuele la presentazione del nuovo direttivo composto dal presidente dell’assemblea Antonio Chessa, e i membri: Franco Manca, Marilena Simile, Daniele Zucca, Andrea Scarpa, Antonio Masala e il consigliere comunale Alessandro Carta.



