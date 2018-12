Condividi | Red 21:12 L´annuncio è arrivato ieri, dalla sala Search di Cagliari, con l´accordo sottoscritto dai rispettivi leader Mauro Pili e Gianluca Collu. Con loro, anche il consigliere regionale ex Psd´Az Angelo Carta e l´ex presidente sardista Giovanni Columbu Elezioni Regionali: Unidos e Progres corrono insieme



CAGLIARI - Unidos e Progres correranno insieme alle Elezioni Regionali in programma nel febbraio 2019. L'annuncio è arrivato ieri (sabato), dalla sala Search di Cagliari, con l'accordo sottoscritto dai rispettivi leader Mauro Pili e Gianluca Collu.



Con loro, anche il consigliere regionale ex Psd'Az Angelo Carta e l'ex presidente sardista Giovanni Columbu. Il simbolo sarà “Sardi liberi”, presentato proprio per l'occasione.



«Inizia la sfida moderna e coraggiosa per liberare la Sardegna», ha chiosato l'ex governatore dell'Isola Pili. Ancora non annunciato chi sarà il candidato presidente per il nuovo soggetto politico.



