Condividi | Red 22:04 Gli uomini di coach Vincenzo Esposito cedono di un punto davanti alle scarpette rosse. 106-107 il risultato dopo 45´ al PalaSerradimigni, nel match valido per la decima giornata del campionato di Lba Dinamo a testa alta: Milano la spunta di uno all´overtime



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari cede di un punto davanti all'Olimpia Milano. 106-107 il risultato dopo 45' al PalaSerradimigni, nel match valido per la decima giornata del campionato di Lba. Il Banco esce a testa alta da una battaglia senza esclusione di colpi, in cui tutti hanno dato il loro contributo alla causa: spicca Bamforth, a referto con 32punti 5/9 da tre, 4rimbalzi e 9falli subiti, per un totale 31 di valutazione. Bene Jack Cooley (17punti e 19rimbalzi), Rashwan Thomas (14punti e 7rimbalzi) e Jaime Smith (13punti e 6assist).



Coach Vincenzo Esposito manda in campo Smith, Bamforth, Petteway, Thomas e Cooley, l’Olimpia risponde con James, Fontecchio, Nedovic, Burns e Brooks. Gli ospiti aprono le danze con Burns, la tripla di Bamforth sblocca i padroni di casa: Milano subito avanti con l’ex Brooks e Nedovic. Ma il Banco non ci sta, il trio Pierre, Bamforth e Cooley sigla il break per il sorpasso sassarese (12-11). Gudaitis risponde per i suoi: le due squadre si fronteggiano punto a punto, Brooks e Micov conducono l’Olimpia, Bamforth ristabilisce la parità. La preghiera di Kuszminskas scrive il 18-21 al 10’. In avvio di seconda frazione, Cooley domina il pitturato, ma le scarpette rosse scappano sul +10 con Jerrells, James e Nedovic. Reazione sassarese con Smith e Polonara, Cooley accorcia le distanze ed alla seconda sirena il tabellone dice 41-45.



Al rientro dall'intervallo lungo, Milano scappa sul +11 condotta da Gudaitis, James e Burns. Ma i sassaresi non ci stanno ed accorciano le distanze con 2+1 di Smith ed un break di 6punti firmato Thomas, complici tre perse sanguinose dell’Olimpia (63-68). Thomas continua la sua corsa e porta il Banco a -5, Milano incespica e Spissu inchioda il coast to coast. La tripla di tabella di Gentile sigla il pareggio e fa esplodere il PalaSerradimigni esplode. La sfida è apertissima: segna Cooley dalla media, risponde Jerrells dalla lunga distanza, lo segue Cinciarini. Pierre trova il canestro del vantaggio biancoblu (80-78). Milano tira con il 50percento dalla lunetta con Nedovic prima e Gudaitis poi, Gentile non sbaglia dalla media. Un parziale di 9punti di Nedovic consegna il vantaggio all’Olimpia (82-89). La tripla di Bamforth, quando inizia l’ultimo giro di cronometro, tiene viva la Dinamo: Scott infila la seconda bomba consecutiva ed è -1 con 14”8 sul cronometro. Fallo tattico e James non sbaglia dalla lunetta; Bamforth infila una tripla da distanza siderale ed è 91pari. Si va all'overtime, È il duello tra Gudaitis e Bamforth a prendere la scena nei primi 2’ del supplementare: canestro and one per entrambi, poi la quinta infrazione costringe il lungo meneghino alla panchina. La sfida si gioca sul filo della tensione: giri in lunetta per Bamforth che non sbaglia, anche James non trema per il +3. L’appoggio al ferro di Thomas tiene i suoi a contatto; la tensione in campo si alza. Burns a cronometro fermo scrive 98-101. Cooley e Bamforth riportano il Banco a -1, ma la tripla di Micov ricaccia indietro la compagine isolana. Bomba di Smith per il -1 con 9” sul cronometro, Bamforth spende il quinto fallo su Micov, che non trema in lunetta: +3 Milano. Giro in lunetta per Smith (106-107) e sul cronometro restano 6”. La preghiera di Pierre va lunga: il match finisce 106-107.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-OLIMPIA MILANO 106-107:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 6, Smith 13, Bamforth 32, Petteway 5, Devecchi, Magro, Pierre 5, Gentile 7, Thomas 14, Polonara 7, Diop, Cooley 17. Coach Vincenzo Esposito.

OLIMPIA MILANO: Della Valle 7, James 19, Micov 8, Musumeci, Gudaitis 16, Fontecchio 3, Nedovic 21, Kuzminskas 4, Cinciarini 7, Burns 8, Brooks 8, Jerrells 6. Coach Simone Pianigiani.

PARZIALI: 18-21, 41-45, 63-68, 91-91.



