Complessivamente, ammontano a 164.959euro i ricavi non dichiarati e quindi non sottoposti a tassazione, con una conseguente evasione Iva di 36.180euro. Inoltre, il titolare dell'azienda ha omesso di versare, in qualità di sostituto d'imposta, ritenute previdenziali ed assistenziali in favore dei propri dipendenti Capoterra: evasi 165mila euro



CAPOTERRA - Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Sarroch hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore industriale con sede a Capoterra. l’input per l’attività di controllo scaturisce nell’ambito di un'attività di riscontro ed incrocio tra i dati in uso al Corpo e le informazioni acquisite durante il quotidiano controllo economico del territorio che ha permesso di individuare il contribuente sottoposto a controllo, che risultava non essere censito tra chi aveva regolarmente presentato le previste dichiarazioni dei redditi.



L’attività ispettiva si è basata sull’esame della documentazione contabile presentata dall'uomo, nella quale non aveva provveduto ad annotare canoni di locazione derivanti dalla cessione del proprio ramo di azienda ad altra ditta operante nello stesso settore. Al termine della verifica, i finanzieri hanno accertato che per due delle tre annualità sottoposte a verifica, l’azienda, in virtù della mancata presentazione delle dichiarazioni, si è qualificata quale evasore totale, mentre per la terza ha presentato una dichiarazione infedele.



