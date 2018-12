Condividi | Red 8:04 Interventi a Capoterra, Carbonia, Pula, Santa Margherita di Pula e nel Medio Campidano. Dall’inizio dell’anno, l’attività delle Fiamme gialle di Cagliari ha portato alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di oltre 2.054.800euro Affitti fantasma: 63mila euro a Cagliari



CAGLIARI - Continua l’azione delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari su tutto il territorio della provincia a contrasto dell’evasione fiscale, con riferimento a quelle circostanze in cui alcuni contribuenti non dichiarano al Fisco i guadagni derivanti dall’affitto di immobili di loro proprietà, concessi in locazione. La selezione dei diversi target si è basata su una preliminare attività di intelligence, che ha preso in considerazione i proprietari di seconde case concesse in affitto, sia attraverso la disamina dei database in uso al Corpo, sia con l’esame dei dati e delle notizie estrapolate dai vari siti internet specializzati nelle locazioni turistiche che pubblicizzano ville ed appartamenti nelle più note località turistiche della provincia di Cagliari.



L'individuazione degli immobili e la perimetrazione delle dichiarazioni presentate dai proprietari degli immobili costituiscono il punto di partenza dell'indagine. Attraverso l’analisi dei contratti di locazione registrati, l’esame della documentazione acquisita in sede di controllo e l’incrocio con le dichiarazioni fornite dagli occupanti delle abitazioni o dei locali commerciali, le Fiamme gialle hanno proceduto al riscontro della veridicità di quanto dichiarato all’Erario. Sono così emerse numerose condotte omissive. A Villasimius, è stato accertato che una coppia di coniugi residenti all’estero, comproprietari di un immobile concesso in locazione per uso abitativo, hanno omesso di dichiarare importi derivanti da canoni di locazione relativi agli affitti percepiti nel 2015 e 2016, per una cifra complessiva di 14.250euro.



Nel Medio Campidano, il proprietario di due unità immobiliari (una ad uso commerciale) date in locazione per tre anni, ha omesso di dichiarare i guadagni derivanti dagli affitti per un valore complessivo di 20.140euro. A Carbonia, l'attività ispettiva condotta nei confronti di due comproprietari di due immobili (uno ad uso commerciale e l'atro ad uso abitativo) concessi in affitto dal 2015 al 2017, non hanno indicato in dichiarazione 17.699euro. A Pula ed a Santa Margherita di Pula, in due distinte circostanze, è stata riscontrata l'omessa dichiarazione da parte di due privati di 4mila e di 7.700euro in relazione ai canoni di affitto derivanti dalla locazione di case per il periodo estivo, rispettivamente nel 2014 e nel biennio 2014/2015. Dall'inizio dell'anno, l'attività delle Fiamme gialle di Cagliari ha portato alla scoperta di proventi sottratti al Fisco per un totale di oltre 2.054.800euro.