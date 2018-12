Condividi | Franca Carta 6:51 Un blitz strumentalmente politico, un volgare strappo istituzionale, una caduta di stile incomprensibile, un´offesa a chi dal 18 novembre scorso porta avanti una battaglia per far si che la 4 corsie non diventi l´ennesima incompiuta italiana Rudas è un simbolo, blitz volgare



Un blitz strumentalmente politico, un volgare strappo istituzionale, una caduta di stile incomprensibile, un'offesa a chi dal 18 novembre scorso porta avanti una battaglia per far si che la 4 corsie non diventi l'ennesima incompiuta italiana. Rudas é un simbolo, Rudas ha acceso i riflettori su un tema che interessa non solo Alghero, non solo gli algheresi, ma una buona parte del territorio sardo del Nord ovest. Rudas da subito é stato sito di incontro e confronto, chiunque ha potuto firmare e a nessuno é stata chiesta la tessera di partito, perché

quando un servizio è pubblico e indispensabile per una comunità non può

essere ne di destra ne di sinistra.



Da Rudas é partita la raccolta firme e sono passati a centinaia tutti coloro che hanno scelto di intraprendere un percorso collettivo per rivendicare un diritto alla sicurezza e allo sviluppo economico di un territorio che non vuole abbassare la testa. La raccolta firme continua ed è lo strumento che ci consente di esprimere un desiderio Comune. In molti ci chiedono di continuare a far sentire forte la voce del dissenso nei confronti di quei pochi e poche che decidono in barba ai bisogni di una comunità, di un territorio.



Voler piantare delle bandiere politiche è un gesto di dileggio e di disprezzo di una volontà comune. Sfruttare una battaglia di tutti per attaccarsi delle medagliette, mostrare di avere a cuore la buona qualità

di vita e la sicurezza dei cittadini solo per un pugno di voti, sono soltanto gesti che ancor di più allontanano i cittadini dalla politica seria, quella che mira solo a incontrare i bisogni delle persone. Trasformare un luogo di tutti in una sorta di ring solo per avere qualche minuto di visibilità è vile, per me incomprensibile, un atto da condannare. Continuiamo la disobbedienza civile e quindi ancora una volta vorrei chiedere a chi generosamente ci ha sostenuto e ci sostiene

di perseverare. Non ci curiam di loro (libera alterazione popolare del verso dantesco)!



