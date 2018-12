Condividi | S.O. 7:17 All´indomani della fuga dal blitz di Rudas, sulla quattro corsie, il berlusconiano Tedde attacca a testa bassa il Primo cittadino algherese che incassa la difesa dell´onorevole Cacciotto. «Trama patetica» Tedde in fuga, scintille con Cacciotto



ALGHERO - Che non fosse uno scherzo si era capito subito. Il blitz fallito di sabato scorso sulla 4 corsie tra Alghero e Sassari si porta dietro una lunga scia polemica. Ad innescare il parapiglia verbale dopo la tensione registrata a Rudas [Bmw lasciando di stucco gli alleati.



Per riparare al pericoloso scivolone però, ha assestato un duro colpo al Primo cittadino, dando il via alla lunga serie di comunicati stampa post-missione. «Passo quattro volte alla settimana davanti al presidio presso il quale l’amministrazione dovrebbe raccogliere le firme per la 4 corsie. Lo trovo sempre, e sottolineo sempre, desolatamente vuoto e inutilizzato. Solo ieri mattina il sindaco Bruno, invece di partecipare ai lavori del Consiglio comunale che era stato convocato su sua espressa richiesta, si è precipitato presso il presidio e ha impedito alle forze politiche del centrodestra, sardista e civico di manifestare presso il container» scrive Tedde.



«E lo ha fatto nel peggiore dei modi, strappando e buttando per terra una bandiera di FI e minacciando esponenti politici dello stesso partito. È evidente che l’unico timore che incute Bruno è quello sulla integrità psichica di un sindaco che deve reggere le sorti di una città alla quale da 5 anni ha fatto ingranare la retromarcia» è la dichiarazione di guerra del consigliere regionale di Forza Italia. Parole e accuse rispedite al mittente dal collega di via Roma, Raimondo Cacciotto. «Si accorge dopo settimane del presìdio di Rudas, istituito dalla amministrazione comunale di Alghero, e condiviso da tanti cittadini, anche del centrodestra e di Forza Italia, che sono andati a firmare, perché si tratta di una battaglia di tutti. Se fosse stato più attento avrebbe saputo che, dopo settimane di apertura, giorno e notte, era stato diramato un comunicato che ne annunciava la chiusura e lo spostamento, per la raccolta firme, in altri punti in città: sarebbe rimasto solo come simbolo della protesta di un intero territorio».



